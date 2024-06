Barcelona, Dubrovnik, Venedig Wenn zu viele Touristen kommen

Um 5.13 Uhr geht die Sonne auf. Zumindest am 1. Juni in Dubrovnik an der kroatischen Adriaküste. Wer an diesem Samstag entspannt durch das Pile-Tor über den blendend weißen Stradun zum Rektorenpalast und zur Kathedrale spazieren möchte, der sollte erwägen, das Frühstück im Hotel einmal ausfallen zu lassen. Essen kann man schließlich auch zuhause. Liegt die Unterkunft nicht allzu weit entfernt von der Altstadt, kann man um 6 Uhr früh dort sein, das Wichtigste abhaken und dann bei einem flotten Espresso auf der Flaniermeile vielleicht sogar ein paar entspannte Worte mit dem Wirt wechseln, der sich noch den Schlaf aus den Augen reibt. Einige sprechen sogar Deutsch.