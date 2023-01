Neues EU-Projekt : Besser mit dem Zug von Berlin nach Kopenhagen

Brüssel Neue Nachtzug- und Fernverkehrsverbindungen: Europäische Metropolen und Regionen sollen mit der Bahn in Zukunft besser vernetzt und erreicht werden. Die EU-Kommission setzt dabei auf die Zusammenarbeit staatlicher und privater Bahnunternehmen.

So können Fahrgäste künftig etwa häufiger von der Bundesrepublik in skandinavische Länder fahren, wie die Kommission in Brüssel mitteilte Die ersten Verbindungen starten den Angaben zufolge im Sommer, weitere sollen Schritt für Schritt folgen.