Sicherer mit Pauschalreise : Buchungsportale: Die Reise sollte ein Gesamtpaket sein

Stuttgart- Nur ein paar Klicks bis zur Buchung: Portale im Internet machen die Urlaubsplanung leicht. Nur, wer führt die Reise am Ende durch? Meist ist man mit einem einzelnen Gesamtanbieter besser dran.

Das Problem mit den einzelnen Bausteinen

Das Problem dahinter: Fällt etwa ein Flug aus, lässt sich die Hotelbuchung oft nicht ohne weiteres anpassen - so zahlt man am Ende Geld, obwohl man die Dienstleistung nicht nutzt. Zudem haben Urlauber den Stress: Sie müssten sich in diesem Beispiel selbst darum kümmern, wie sie an ihr Reiseziel kommen, und sich dafür etwa mit der Airline herumschlagen. Schließlich ist die für den Flug der Vertragspartner. Für die Übernachtung ist es das Hotel.