Buchungstipps : So wird ihr Sommerurlaub möglichst günstig

Kiel Im Sommer gibt es weniger Pandemiebeschränkungen bei Reisen. Steigen jetzt die Preise für den langersehnten Urlaub? Wo gibt es günstige Angebote? Wir liefern die Antworten.

Besser früh oder spät buchen?

Wie sehen die Preise für Mietwagen aus?

Im Reisebüro, auf Portalen oder aus Supermarkt-Prospekten buchen?

Was sind weitere Stellschrauben für den günstigen Sommerurlaub?

Demnach schonen Badeurlauber ihr Budget am Mittelmeer aktuell am stärksten in der Türkei, am Schwarzen Meer in Bulgarien und an der Adria in Kroatien. Doch auch in Griechenland oder an der polnischen Ostseeküste bekommen Urlauber mehr für ihr Geld. Auf der Fernstrecke ist der Euro in Mexiko und Costa Rica am meisten wert.