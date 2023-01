Anlage aus NRW in den Top 10 : Das sind die beliebtesten Campingplätze in Europa

Bonn Campingplätze gibt es viele. Doch welche lohnen sich besonders? Das Portal camping.info hat die beliebtesten Plätze in Europa aufgelistet. Auch ein Campingplatz aus NRW hat es in die Top 10 geschafft.

Quer durch das Land fahren, spontan an Orten halten, die einem gefallen und alle wichtigen Dinge zum Leben immer dabei haben: Camping erfreut sich in den vergangenen Jahren wachsender Beliebtheit - egal ob als Wochenendausflug oder als wochenlange Reise. Dies zeigen unter anderem auch Zahlen des Statistischen Landesamtes. In Nordrhein-Westfalen waren im vergangenen Jahr 156.061 Wohnmobile amtlich zugelassen. Das sind 18.197 (plus 13,2 Prozent) mehr als im Jahr zuvor und 35.567 mehr als im Jahr 2020, was einem Plus von 29,5 Prozent entspricht.

Doch die Frage, die sich für alle Wohnmobilnutzer stellt, ist: Auf welchen Platz soll es gehen? Als Inspiration könnte ein Award des Online-Campingführers camping.info dienen, die die 110 beliebtesten Campingplätze Europas aufgelistet hat. Grundlage für das Ranking, das zum zwölften Mal erstellt wurde, ist der Plattform zufolge, kein Juryentscheid. Als Ausgangspunkt dienen demnach mehr als 230.000 Bewertungen von mehr als 150.000 Campingurlaubern auf der Seite. Neben den Top 100 gibt es auch eine Top-10-Liste aus zehn weiteren Ländern, welche im Ranking der Top 100 ansonsten nicht vertreten wären.

Besonders beliebt in dem Ranking sind Campingplätze aus Deutschland. Mit 69 Campingplätzen ist kein Land unter den ersten 100 häufiger vertreten. Auf den weiteren Plätzen folgen Österreich mit 20, Italien mit sieben, die Schweiz mit drei und die Niederlande mit einem Campingplatz. Auch der beliebteste Campingplatz liegt in Deutschland. Der Campingpark Kühlungsborn an der Ostsee Mecklenburg-Vorpommern liegt an der Spitze der Auswertung. Dahinter folgen der Campingplatz Grubhof in Salzburg und Rosenfelder Strand Ostsee Camping in Rosenfelde-Grube in Schleswig-Holstein. Mit dem Campingplatz Kalletal auf Platz neun liegt einer der beliebtesten Campingplätze Europas in Nordrhein-Westfalen.

Viele deutsche Campingplätze unter den beliebtesten

Die weiteren Campingplätze in den Top 10 sind der Campingplatz Camping Hüttenberg in Eschenz in der Ostschweiz (Platz 4), Camp MondSeeLand in Mondsee/Tefgarten in Oberösterreich (5), CampingPlatz Ecktannen im Heulbad Waren (Müritz) in Mecklenburg-Vorpommern (6), Camping Murinsel in Großlobming in der Steiermark (7), Ostseecamping Familie Heide in Kleinwaabs in Schleswig-Holstein (8) und Naturisten FamilienSport- und NaturCamp Sonnensee in Hannover (10). Eine Liste mit den Top 100 gibt es hier.

Verwunderlich ist der große Anteil an deutschen Campingplätzen im Ranking nicht. Zum einen handelt es sich um ein deutschsprachiges Portal. Und zum anderen kommen die meisten Campingplatzbesucher aus dem eigenen Land. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes kamen 92,1 Prozent der Gäste auf den Campingplätzen in NRW im Jahr 2021 aus Deutschland.

Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien

Das Portal wertet nicht nur die besten Campingplätze aus, sondern vergibt auch besondere Auszeichnungen in einzelnen Kategorien. So bietet der Auswertung zufolge der Campingplatz Vital Camp Bayerbach in Süddeutschland das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und zugleich den größten Ruhepol für Camper. Camping Sonnenland im österreichischen Burgenland zeichne sich besonders für das Campen mit Hund und Kind aus sowie für jene, die Wert auf ein umfangreiches Freizeitangebot legen. Zwei weitere Beispiele: Der Campingplatz Schliersee in Bayern besticht etwa durch sein Verpflegungsangebot und der Platz Camping Gloria Vallis in Italien durch die saubersten Sanitäranlagen.