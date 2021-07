Urlaub in Corona-Zeiten : Das sind die beliebtesten Reiseziele für Camper aus NRW

Bonn Endlich mal wieder wegfahren: Auch zahlreiche Camper packt im Sommer nach dem langen Winter und Lockdown die Reiselust. Der ADAC hat ausgewertet, welche Reiseziele bei den Campern aus NRW in diesem Jahr besonders beliebt sind.

Knapp 60 Prozent suchten auf dem Portal nach Urlaub im eigenen Land, 2019 war es nur jeder Dritte (32%). Fast jede zweite Suche aus NRW fiel auf einen Campingplatz in Schleswig-Holstein (19 %), Niedersachsen (17 %) oder Mecklenburg-Vorpommern (9 %). Die beliebten Plätze an Nord- und Ostsee und an der mecklenburgischen Seenplatte sind für die Sommerferien nahezu ausgebucht. Ansonsten bevorzugten Camper aus NRW das eigene Bundesland (17 %) und Bayern (14 %), heißt es in der Auswertung vom ADAC. „Wer jetzt noch kurzfristig einen Campingurlaub in Deutschland plant, sollte in Bundesländern mit geringerer Nachfrage wie Thüringen oder Hessen suchen“, rät ADAC Tourismus-Experte Dirk Schneider.