Nach zwei Pandemie-Absagen : Coachella-Festival nun im April 2022

Los Angeles Tausende Rock- und Hip-Hop-Fans treffen sich jährlich im karlinfornischen Indio beim Coachella-Festival. Wenn nicht gerade Pandemie herrscht. Schon zwei Mal musste das Event abgesagt werden. Doch 2022 soll es endlich wieder so weit sein.

Wegen der Corona-Pandemie wurde das legendäre Coachella-Festival in Kalifornien schon zwei Mal abgesagt - nun soll das Megakonzert an zwei Wochenenden im April 2022 stattfinden.

Mehr als 125.000 Konzertgänger waren 2020 auf dem Festivalgelände in Indio erwartet worden. Als Hauptacts an sechs Tagen sollten Gruppen und Künstler wie Rage Against the Machine, Travis Scott, Frank Ocean, Lana Del Rey, Big Sean und Calvin Harris auftreten.