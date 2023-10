Ein Tag in Venlo Warum ein Ausflug in die Niederlande gute Laune verspricht

Serie | Bonn/Venlo · Ein Jachthafen in den Fußstapfen der Hanse, Gewürze aus den Kolonien und Gäste aus dem Ruhrgebiet. All das findet in Venlo zueinander. Sollte es in der Innenstadt zu eng werden, bleibt noch die Umgebung mit ihren lohnenden Zielen.

30.10.2023, 13:06 Uhr

Jugendstilfassaden säumen die Straelsestraat am Rande der Venloer Innenstadt. Foto: Rüdiger Franz

Von Rüdiger Franz Redakteur Bonn

