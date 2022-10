Bali wiederentdecken : Das Rätsel der Würgefeige

Blick über Reisfelder, im Hintergrund das wasserführende Gebirge. Foto: Richard Bongartz

Bali Nach längerer Pause kommt das Leben auf Bali langsam wieder in Schwung. Auch die Touristen entdecken die beliebte Ferieninsel wieder neu für sich: die weitläufigen Strände, saftgrünen Reisfelder und Tausende Tempel.

Warum ist die Banane krumm? Zugegeben, man muss nicht erst nach Bali reisen, um diese Frage zu klären. Doch Gery Nutz macht dies dort am Rande eines Reisfelds äußerst anschaulich. Der Österreicher, den es der Liebe wegen – nicht nur zu seiner Frau, sondern auch zum Land und seinen freundlichen Menschen – seit vielen Jahren auf die Insel verschlagen hat, zeigt seinen Gästen das Land abseits jeder Hochglanzidyllen.

Gluckernd tuckern bereits die Motoren der fünf farbenfrohen VW-Kübelwagen, mit denen Nutz die Leute die abgelegenen, ursprünglichen Landschaften und Dörfer Balis entführt. Cabrio-Touren der besonderen Art. Er und seine einheimischen Reiseführer erzählen dabei viel über die Kultur, natürlich den Reisanbau und die Lebensweise der Bewohner Balis und zeigen die verschiedensten Pflanzen und Früchte.

Eben auch die Bananen. Deren Stauden „wachsen in einem Zeitraum von sechs Monaten aus einer Knolle. Die Staude bekommt dann eine Blüte welche die kleinen Bananen etappenweise durch aufrollen der dicken Blütenblätter freigibt“, erklärt Nutz. Die Banane wächst ursprünglich nach unten und reift dann zur Sonne: „Deshalb ist sie krumm“. Aha. Jede Bananenpflanze trägt nur einmal Früchte, „der Stamm wird auf Bali nach dem Abernten gerne als Schweinefutter verwendet“, erklärt Nutz.

Weiter geht es zu einem weiteren Rätsel der Natur, einige hundert Meter hoch in den Regenwald, wo Vögel und viele andere Tiere eine ganz besondere, ungewohnte Geräuschkulisse bieten. Dort steht ein mächtiger hohler Baum, der besondere Einblicke bietet. Ficus Rigida heißt er oder – noch treffender – Würgefeige beziehungsweise Mörderbaum.

Der Österreicher Gery Nutz erklärt im Dschungel das Prinzip des Mörderbaums. Foto: Richard Bongartz

Mit einem Samen fängt es an

„Er beginnt sein Leben als Flugsamen auf einem anderen Baum, meist in einer Astgabel“, sagt Nutz. Aus diesen Samen wachsen dann Luftwurzeln zu Boden und ein kleiner Stamm dem Licht zu nach oben. Wenn die Luftwurzeln den Boden erreichen und selbstständig Nahrung aufnehmen, werden sie unten immer dicker und wachsen schließlich um den Baum herum, auf dem ihr Leben begann. Nach zehn bis 15 Jahren ist die Würgefeige so groß, dass der Wirtsbaum erdrückt wird oder aufgrund von Lichtmangel abstirbt. „Er verfault anschließend, und es bildet sich ein Hohlraum vom Boden bis nach oben.“

Wer weite Strände der schroffen Natur im Norden vorzieht, und vielleicht das quirlige Leben in den Dörfern und Städtchen sucht, macht Halt im Süden der Insel. Ein Badeurlaub ist möglich in allen Preisklassen – von Low Budget bis Luxus. In anspruchsvollen Anlagen wie beispielsweise dem Intercontinental Bali Resort bleiben keine Wünsche offen, das Hotel erstreckt sich über weite Parkflächen, hat vier Restaurants, sechs Pools und 430 Zimmer. Wer sich dafür interessiert, wie dort sein frischer Fisch auf den Teller kommt, kann an einer Fahrradtour zum Jimbaran-Fischmarkt teilnehmen, muss dafür aber früh aufstehen.

Mit Rädern zum Fischmarkt

Mit Mountainbikes geht es auf die Straße, wo sich zu den Stoßzeiten unzählige Motorroller aneinanderreihen, der eine den anderen überholt, Mütter und Väter ihre Kinder zur Schule bringen oder Lieferanten ihre Waren von A nach B befördern.

Foto: Richard Bongartz

Für Hadori war es draußen auf dem Meer eine gute Nacht. Zwei schwere Blue Marlins (Blaue Marlins) schleppt er müde auf dem Strand, um sie für den Weiterverkauf vorzubereiten. Solche Ware macht sich dann auf den Weg nach China, Hongkong oder Sardinien. Jeweils 50 kg bringt jeder Fisch auf die Waage. „So etwas fange ich nicht sehr oft“, sagt Hadori. Die gute Beute hänge ab vom Wetter und der Strömung. Auch Oktopus und ein paar Red Snapper hat er auf dem Boot, mit dem er alleine auf dem Ozean seinen Lebensunterhalt verdient.

Jeder kann an den Stränden vor und in der Fischhalle kaufen, nicht nur die Händler. Am einigen Städen werden die Produkte auch in Currys oder auf dem Grill zubereitet. Papageifische, Krustentiere und viele weitere bekannte und auch unbekannte Arten stapeln sich auf den Auslagen. Mit schnellen, gekonnten Schnitten filetiert ein Händler auf einem großen Brett einen der unzähligen Thunfische, gestapelte Krabben rollen auf Eis mit den Augen. Frischer geht es nicht.

Im Hotel können die Gäste den Maler Arya Trimni Putra kennenlernen. Er hat vor gut 20 Jahren die Psychologie aufgegeben, um sich ganz seinen Gemälden zu widmen. Hat dabei bald Rekorde fürs Guinness Buch aufgestellt, denn Arya malt in dem für die Insel typischen Stil im Akkord: Auf 1000 Bilder in 30 Tagen hat er es am Anfang gebracht, später sogar die doppelte Menge.

Versiert gibt er Kurse, bei denen dann auch die Touristen zu kleinen Künstlern werden können. Malen kann jeder, was er will. So entstehen Blütenmeere, indonesische Dörfer oder Landschaften auf der Leinwand. Schön bunt und mit ein paar helfenden Pinselstrichen des Meisters am Ende äußerst ansehnlich. Wer mit seinem Werk zufrieden ist, rollt es ein und nimmt es später mit nach Hause.

Unverschämte Affen

Als Motiv bieten sich auch die Hindu-Tempel an. Bali gilt als Insel der 1000 Tempel, was hoffnungslos untertrieben ist. Denn unterm Strich existieren dort mehr als 20.000 dieser heiligen Stätten. Was allerdings als reine Schätzung durchgehen muss, denn niemand weiß in welcher winzigen Ecke jemand seinen Hausalter und damit auch Mini Tempel zu Hause eingerichtet und aufgestellt hat. An allen möglichen Ecken hinterlassen die Balinesen auch auf Bananenblätter Opfergaben – manchmal mitten auf der Straße.

Andry Kurnyawan nimmt seine Gäste mit zu einer der bekanntesten Tempelanlagen: Uluwatu auf einem Felsen am Südzipfel Balis, neben vielen anderen die drei Hauptgötter Brahma, Shiva und Vishnu verehren. „Passende Kleidung ist auch bei den Besuchern erwünscht“, sagt er. Um seine Shorts zu verstecken, bekommen die Touristen violette Tücher ausgehändigt, die sie sich wie einen Rock um die Hüfte binden. Uluwatu heißt übersetzt so viel wie „über den Felsen“, liegt erhaben auf 70 Meter hohen Klippen, während unten Wellenreiter waghalsig ihre Künste auf dem Surfbrett ausleben.

Die einen schreiten einfach durch die sehenswerte Anlage aus dem 11. Jahrhundert, andere bringen sich in Yoga Positionen und versinken Mal leise, Mal laut murmelnd in esoterische Meditationen. Einfach mal runterkommen, durchatmen – soweit das bei der tropischen Hitze überhaupt möglich ist.

Auch die zahlreichen Javaneraffen, die von Tempelwächtern immer wieder, letztlich erfolglos mit langen Stöcken verscheucht werden, suchen die Erfrischung. Wer auf seine Wasserflasche nicht aufpasst, ist sie im Handumdrehen los. Die Tiere schnappen sie sich und suchen blitzschnell mit ein paar Sprüngen das sichere Weite. Mittlerweile haben sie gelernt, sogar die Schraubverschlüsse geschickt zu öffnen. Abgesehen haben sie es auch auf losen Schmuck: So ist auf einmal ein Besucher seine Brille los, die auf Nimmerwiedersehen im Gebüsch verschwindet. Die fast schon unverschämten Affen sind so das absolute Gegenteil der friedliebenden, herzlichen und immer lächelnden Balinesen, die sich auf den Straßen gern ansprechen lassen und auch stolz ihre süßen Kinder vorstellen.

Bali umfasst 5600 Quadratkilometer und ist damit in etwa doppelt so groß wie Luxemburg. Mehr als 4,3 Millionen Menschen leben auf der indonesischen Insel, auf der die Nassreiskultur dominiert. Ein Reisfeld gilt dabei als geheiligter Boden. Die Bedingungen sind ideal, da das Wasser von oben aus den Bergen in die Felder mit ihrem lehmigen Untergrund fließt und für eine gute Ernte zu den verschiedenen Zeiten über Kanäle gelenkt werden muss. „Alle 20 bis 30 Zentimeter wachsen etwa 20 Reispflänzchen", sagt Gery Nutz an der nächsten Station der Kübeltour. „Wenn sie Ähren bilden und damit auch die Körner, wird das Wasser abgeleitet." Die Reisgebiete sind über 50 Kilometer miteinander verbunden. 110 Tage dauert es von der Aussaat bis zur Ernte. Eine Arbeit, die die fleißigen Balinesen in einer sozialistischen Gemeinschaft zusammen erledigen.

Das Labyrinth von Ubud

Nutz führt seine Gruppe auch noch in den Trubel der für ihr Kunsthandwerk und Tanz bekannte Stadt Ubud, wo sich die Massen durch die unübersichtlichen Winkel des Marktes schieben. Wer einmal drinnen ist, hat es schwer, aus dem Labyrinth wieder einen Ausgang zu finden. Angeboten wird alles, von hochwertiger Kleidung über wertvolle Handarbeit bis hin zum Nippes. Von allem wird viel gekauft, wie es die Koffer so gerade noch hergeben. Aber Achtung: Handeln ist absolute Pflicht, man sollte vielleicht einmal mit der Hälfte des geforderten Preises anfangen.

So endet wieder einmal ein Tag auf einer Trauminsel, die sich wie so viele andere Reiseziele so langsam von der Corona-Pandemie wieder erholen muss. Nun macht man es sich bequem, vielleicht mit einer geköpften grünen Kokosnuss, deren erfrischende Milch den goldenen Sonnenuntergang versüßt.