Frühstück in Floydada Wo das wahre Herz der USA schlägt

Das lässige Kalifornien, das hippe und geschäftsmäßige New York oder das reiche Südflorida mögen bei europäischen Touristen beliebte Anlaufpunkte sein. Wer hingegen das ursprüngliche Amerika erleben will, in dem dank der altertümlichen Wahlgesetze noch immer die Präsidentenwahlen gewonnen werden, der muss sich mitten hinein wagen in Gegenden, die sonst oft als „Flyover-States“ ignoriert werden. Dazu fährt man beispielsweise von Dallas nach Nordwesten in den dünn besiedelten Texas Panhandle, der sich weit hinein ins Territorium von New Mexiko und Oklahoma schiebt. Eine Strecke, der Tony Christie 1971 mit „Is This the Way to Amarillo?“ einen eigenen Ohrwurm widmete.