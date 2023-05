Tipps von Bonn aus Für welche Auslandsreisen sich das Deutschlandticket eignet

Das Deutschlandticket ermöglicht die Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln im Nahverkehr in Deutschland. Doch auch einige Ziele in den Nachbarländern kann man damit erreichen. Das geht dann, wenn es dort einen Grenzbahnhof gibt: Ein Bahnhof, der kurz vor oder direkt an einer Staatsgrenze, oder sogar bereits im Nachbarland, liegt. Hier liegen sogenannte Grenztarifpunkte, also Abrechnungsgrenzen zweier Staatsbahnen. Wichtig: Es darf nur das Verkehrsmittel genutzt werden, das über die Grenze fährt, nicht die Verkehrsmittel im Ausland selbst.