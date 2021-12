GA gelistet : Das sind beliebte Hotels in Bonn und der Region

Das Maritim Bonn zählt zu den beliebtesten Hotels in der Region. Foto: Maritim Hotel Bonn

Bonn/Region Ob es nun um einen kurzen Städteaufenthalt, ein Wellness-Wochenende oder eine Hochzeit geht, die Hotels in Bonn und der Region haben Angebote für alle Situationen. Wir haben uns umgeschaut und einige der beliebtesten Hotels zusammengetragen.



Hotels in Bonn und der Region richten sich nicht nur an Nicht-Bonnerinnen und Bonner, sondern können ein Übernachtungsziel für alle sein. Ob es nun um Städtereisen, Veranstaltungen oder ein erholsames Wochenende geht, die Hotels in Bonn bieten vieles an. Wir haben einige der beliebtesten Hotels für Sie aufgelistet.

Welche Hotels in Bonn haben die beste Bewertung?

Wenn es um gut bewertete Hotels in Bonn geht, sollte das IntercityHotel Bonn definitiv erwähnt werden. Zentraler liegt wohl kaum ein anderes Hotel in Bonn. Direkt am Bonner Hauptbahnhof gelegen sind Reisende innerhalb weniger Minuten im Stadtzentrum. Im Hotel selber befindet sich eine Bistro Lounge und eine Bar, sowie ein Restaurant, das sowohl Frühstück als auch Abendessen anbietet. Ebenfalls interessant für Reisende, die im IntercityHotel Bonn einchecken: Sie erhalten ein FreeCityTicket inklusive. Damit können Gäste des Intercity Hotels kostenfrei den Öffentlichen Nahverkehr im Stadtgebiet Bonn, Bad Honnef, Königswinter und Siegburg nutzen. Zimmer können ab 70,51 Euro pro Nacht gebucht werden.

Adresse: Quantiusstraße 22, 53115 Bonn

Quantiusstraße 22, 53115 Bonn Telefonnummer: 0228 926181-0

0228 926181-0 E-Mail: reservations@bonn.intercityhotel.de

Auch das Marriott Hotel in Bonn liegt mitten in der Stadt und richtet sich damit besonders an Städtereisende oder beruflich Reisende. Auf insgesamt 17 Etagen bietet das Hotel ein rund um die Uhr geöffnetes Fitnesscenter, einen Wellnessbereich und einen beheizten Innenpool. Des weiteren können Gäste in zwei verschiedenen Restaurants zu Mittag und zu Abend essen. Das Konrad’s Restaurant & Bar liegt dabei auf der 17. Etage und bietet Gästen einen Panoramblick über den Rhein. Zimmer gibt es im Marriott Hotel Bonn ab 161 Euro pro Nacht.

Adresse: Platz der Vereinten Nationen 4, 53113 Bonn

Platz der Vereinten Nationen 4, 53113 Bonn Telefonnummer: 0228 280500

Mit am bekanntesten dürfte wohl das Maritim Hotel auf der Godesberger Allee sein. Es richtet sich vor allem an Tagungsgäste und Geschäftsreisende. Das Maritim Hotel bietet seinen Gästen unter anderem eine Finnische sowie eine Bio-Dampfsauna und Gäste sind schnell auf der Bonner Museumsmeile. Außerdem gibt es Ladestationen für Elektrofahrzeuge und kostenfreies Internet für Übernachtungsgäste. Zimmer gibt es im Maritim Bonn ab 114 Euro pro Nacht.

Adresse: Godesberger Allee, 53175 Bonn

Godesberger Allee, 53175 Bonn Telefonnummer: 0228 8108-0

0228 8108-0 E-Mail: info.bon@maritim.de

Welche Hotels in Bonn sind familienfreundlich?

Gerade wer mit Kindern unterwegs ist, wird im Kameha Hotel in Bonn fündig. Das Hotel bietet Familien eine spezielle „Städtereise mit Kindern“ an. Dabei orientiert sich das Kameha an den Bedürfnissen von Familien und hält für Kinder beispielsweise einen Abenteuerspielplatz direkt am Rheinufer bereit. Außerdem können Familien eine sogenannte „Fairplay Suite“ buchen, in der neben einem Kicker auch andere Spielmöglichkeiten vorhanden sind. Auch im Wellnessbereich kommen Familien nicht zu kurz, da Kinder unter 16 Jahren in Begleitung ihrer Eltern den gesamten Spa-Bereich mitbenutzen dürfen. Zimmer gibt es im Kameha Hotel ab 134 Euro pro Nacht.

Adresse: Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn Telefonnummer: 0228 4334 5000

0228 4334 5000 E-Mail: info@kamehagrand.com

Wer es lieber etwas zentraler hat, der ist mit dem Hilton Hotel Bonn richtig beraten. Das Hotel steht direkt am Rheinufer und das Bonner Stadtzentrum erreichen Hotelgäste zu Fuß innerhalb weniger Minuten. Seinen Gästen bietet das Hilton Hotel zudem eine große Auswahl an verschiedenen Wellness-Angeboten. Gäste können Massagen und Gesichtsbehandlungen buchen oder das Fitnessstudio mit Pool und Saune nutzen. Auch das Hilton Hotel richtet sich mit speziellen Familienzimmern und Frühstück für Kinder direkt an Familien. Zimmer gibt es im Hilton Hotel Bonn ab 111 Euro pro Nacht.

Adresse: Berliner Freiheit 2, 53111 Bonn

Berliner Freiheit 2, 53111 Bonn Telefonnummer: 0228 72690

0228 72690 E-Mail: info.bonn@hilton.com

Bei welchen Hotels gibt es etwas zu erleben?

Seit mehr als 120 Jahren lädt das Rheinhotel Dreesen in Bonn Gäste und Reisende zur Übernachtung ein. Gäste können in ihren Zimmern direkt auf den Rhein blicken und später das Siebengebirge entdecken. Auch wer nicht gerne in der Natur unterwegs ist, wird fündig: Die Nähe zu Köln und Bonn bietet viele kulturelle Veranstaltungen und Events, die Gäste besuchen können. Des Weiteren bietet das Rheinhotel Dreesen in drei Restaurants alles von rheinisch-französischer Küche bis hin zur Brotzeit. Zimmer können ab 96 Euro pro Nacht gebucht werden.

Adresse: Rheinstraße 45-49, 53179 Bonn

Rheinstraße 45-49, 53179 Bonn Telefonnummer: 0228 82020

0228 82020 E-Mail: info@rheinhoteldreesen.de

Direkt zwischen Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Ahrtal liegt das Waldhotel Rheinbach. In insgesamt 16 Zimmern bietet das Waldhotel seinen Gästen einen komfortablen Aufenthalt. Die Nähe zu Bonn und dem Ahrtal lädt derweil zum Erkunden der Umgebung ein. Auch Hochzeiten und Feste können im Waldhotel Rheinbach ausgerichtet werden. Zimmer können ab 85 Euro pro Nacht gebucht werden.

Adresse: Ölmühlenweg 99, 53359 Rheinbach

Ölmühlenweg 99, 53359 Rheinbach Telefonnummer: 02226 169 220

02226 169 220 E-Mail: info@waldhotel-rheinbach.de

Welche Hotels bieten eine Auszeit vom Alltagsstress?

Ob es nun um einen Luxusurlaub geht oder um eine Hochzeit, das Ameron Hotel Bonn Königshof ist die Anlaufstelle für Personen, die auf Reisen auf nichts verzichten möchten. Das Hotel Königshof liegt direkt am Rhein und galt im 19. Jahrhundert als beliebter Aufenthaltsort des Adels. Heute können Reisende in insgesamt 129 Zimmern übernachten und entweder die ehemalige Bundeshauptstadt erkunden, sich das Ja-Wort geben, oder sich im Spa-Bereich entspannen. Die zwei Saunen sowie der Ruhe- und Fitnessraum des Hotels stehen Gästen dabei kostenfrei zur Verfügung. Zimmer können im Ameron Hotel Bonn ab 67,15 Euro pro Nacht gebucht werden.

Adresse: Adenauerallee 9, 53111 Bonn

Adenauerallee 9, 53111 Bonn Telefonnummer: 0228 26010

0228 26010 E-Mail: info@hotel-koenigshof-bonn.de

Das Insel Hotel in Bad Godesberg bietet seinen Gästen einen Drei-Sterne-Service in insgesamt 61 Zimmern. Es liegt zentral in Bonn und eignet sich hervorragend für Reisende, die Bonn und die Umgebung erkunden wollen. Gleichzeitig bietet das Insel Hotel aber auch besondere Kuschel- und Wellness-Wochenenden an, die eine Auszeit vom Alltag bieten. Gäste können dann den Spa-Bereich in der „Insel Oase“ nutzen und ein Drei-Gänge-Menü genießen. Reguläre Zimmer gibt es im Insel Hotel ab 70 Euro pro Nacht.

Adresse: Theaterplatz 5 -7, 53177 Bonn

Theaterplatz 5 -7, 53177 Bonn Telefonnummer: 0228 3500 0

0228 3500 0 E-Mail: info@inselhotel.com