Palm Beach : Ein Dutzend Hammerhaie: Bekannter Strand in Sydney gesperrt

Weil eine Gruppe von Hammerhaien in der Badezone ihre Runden zog, musste ein beliebter Strand in Sidney gesperrt werden. Foto: Dave Hunt/AAP/dpa-tmn/Symbolbild

Sydney Hai-Alarm in Palm Beach: Der berühmte Strand von Sidney musste vorübergehend gesperrt werden, weil sich eine Gruppe von Hammerhaien in der Badezone aufhielt.

Schreckmoment an einem beliebten Strand in Sydney: Nachdem ganz in der Nähe des Palm Beach mehr als ein Dutzend Hammerhaie gesichtet wurden, haben die Behörden am Dienstag (3. Januar) Alarm ausgelöst - und alle Badegäste im Wasser aufgefordert, schnellstens an Land zu kommen.