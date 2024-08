Airline-Chef spricht über Mallorca-Geschäft Eurowings erteilt Flatrate-Angeboten eine Absage

Ein Flatrate-Angebot, wie es jetzt die ungarische Billigairline WizzAir anbieten will, soll es bei Eurowings aber nicht geben. „Wirkliches All-you-can-fly ist nur dann ein tolles Angebot, wenn man auch die Chance hat, den letzten Platz im Flugzeug zu bekommen, den man haben möchte“, sagte Bischof. Dies sei etwa bei dem WizzAir-Angebot nicht gegeben. Und das wohl aus gutem Grund: „Der letzte Platz ist so teuer, dass sich eine Flatrate fürs ganze Jahr kaum für den Gast lohnt und dann am Ende doch die Einzelbuchung den Vorzug bekommt.“ Zudem kritisierte er, dass zu dem Flatrate-Preis stets noch ein zusätzlicher Obolus gezahlte werden müsse. „Außerdem darf man erst 72 Stunden vor Abflug buchen – das ist nicht sehr komfortabel und praktisch“, so der Eurowings-Chef.