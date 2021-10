Pilotprojekt in Amsterdam : Flughafen testet Schweine als lebende Vogelscheuchen

Amsterdam Ein ungewöhnlicher Anblick: Fluggäste, die am Airport Schiphol verkehren, haben künftig tierische Gesellschaft. Am Rande der Start- und Landebahnen werden nun Schweine gehalten. Sie sollen helfen, Vogelschlag zu vermeiden.

Über den Einsatz von Schweinen als lebende Vogelscheuchen hatte der Airport am 24. September informiert - wohl auch, damit sich Passagiere nicht über den Anblick von Borstenvieh in Rollbahnnähe wundern. Es gehe darum, „ein Optimum an Flugsicherheit zu gewährleisten“, hieß es in der Pressemitteilung.