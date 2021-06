Mein Gericht von Benedikt Frechen : Frisch vom Markt

Rote Bete mit Ziegenfrischkäse: Das Gericht von Benedikt Frechen Foto: Frank Homann

Leicht, bodenständig, pfiffig: So ist der Kochstil von Benedikt Frechen in seinem Restaurant Anna Seibert in Rheinbach. Und so soll sein Gericht auch zu Hause gelingen