Gut und günstig : In 8 Schritten zu einem erholsamen Urlaub mit Kindern

Berlin Der gemeinsame Urlaub mit Kindern soll die schönste Zeit des Jahres sein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie als Familie entspannt auf Reisen gehen - und wie dabei alle auf ihre Kosten kommen.

1. Wohin soll es gehen? Die schönsten Reiseziele für Familien

2. Pauschal oder individuell: Was passt zu uns?

Fazit: Wem Sicherheit und Bequemlichkeit wichtig sind, wählt am besten eine Pauschalreise. Sie ist auch die beliebteste Reiseform für Badeurlaub rund ums Mittelmeer. Nahziele, die mit dem eigenen Auto erreichbar sind, werden eher individuell gebucht. Das Gleiche gilt für Urlaub in der Ferienwohnung (dazu später mehr).

3. Anreise: Die gängigen Verkehrsmittel im Familien-Check

Die Wahl des optimalen Transportmittels hängt vom Reiseziel ab. Mit dem Zug oder Auto kommt man bequem an die Nordsee oder nach Bayern. Wer nach Mallorca will, muss fliegen. Unsere Tipps:

Und was ist mit Spartickets? Die seien für Familien in den Ferien nur bedingt hilfreich: „Wenn man in den Herbstferien eine Woche Urlaub hat, bringt es nichts, wenn die günstigsten Angebote in der Wochenmitte liegen.“