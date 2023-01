Kaufkraft im Ausland : In diesen Winterurlaubszielen gibt es mehr fürs Geld

Berlin Zum Skifahren und Snowboarden in die Berge reisen: Das ist nie wirklich günstig. Manche Länder aber bieten deutliches Sparpotenzial. Ein Alpenklassiker hingegen ist erwartungsgemäß richtig teuer.

Dabei zeigt sich: Wer günstig verreisen will, sollte Polen, Tschechien und Slowenien in den Blick nehmen. In Polen bekommen Urlauber für 1 Euro Waren und Dienstleistungen, die in Deutschland 1,75 Euro kosten würden. Auch Tschechien (1,22 Euro) und Slowenien (1,23) sind mit Blick auf den Kaufkraftvergleich sehr lohnenswerte Winterziele, schreibt der Bankenverband online in seinem Blog.