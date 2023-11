Tipps für den Urlaub in der Nebensaison Acht Dinge, die man im Winter auf Mallorca unternehmen kann

Es ist ein riesiges Ereignis, auf das sich die Menschen auf Mallorca schon das ganze Jahr freuen: Der Moment, wenn in Palma die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst wird und so der Startschuss zur Weihnachtszeit beginnt. Stets am Vorabend des Black Fridays Ende November strömen rund 20.000 Einheimische und Besucher in Mallorcas Hauptstadt und wollen dabei sein, wenn rund 400 Kilometer Girlanden und mehr als 3000 Lichtinstallationen an den Bäumen und auf den Straßen erstmals die Innenstadt in ein großes Lichtermeer verwandeln.