Luxus statt Ballermann : Das sind die zehn teuersten Hotels auf Mallorca

Blick auf das Luxus-Hotel "La Residencia" in Deià und das Tramuntana-Gebirge. Foto: La Residencia/Belmond Gruppe/Tyson Sadlo

Palma Das Image von der Putzfraueninsel, auf der man vor allem billig Urlaub machen konnte, hat Mallorca schon lange abgelegt. Exklusiver, stilvoller und damit auch teurer präsentieren sich heute die Hotels der Insel. Doch wo müssen Gäste am tiefsten in die Tasche greifen? Unsere Top Ten der teuersten Mallorca-Hotels.

Knapp vier Wochen sind es noch bis Ostern und damit auch bis zum offiziellen Startschuss der neuen Saison auf Mallorca. Nach zwei Jahren, in denen der Tourismus pandemiebedingt nur mit angezogener Handbremse lief, könnte es 2022 wieder eine gute Tourismus-Saison auf Mallorca werden – und das trotz des Ukraine-Krieges.

Gerade im Luxussegment erwartet die Insel eine besonders große Nachfrage bereits in der Osterwoche. Laut der Vereinigung Essentially Mallorca, die den Luxussektor auf der Insel vertritt, wird mit einer Auslastung der Hotelbetten von rund 90 Prozent für diesen Zeitraum gerechnet.

Vor allem Luxusurlauber aus Großbritannien (rund 40 Prozent) und Deutschland (rund 35 Prozent) werden wohl für volle Edelherbergen auf Mallorca sorgen. Zusätzlich erwartet die Branche in diesem Jahr eine stark steigende Nachfrage aus den USA – denn ab Juni gibt es erstmals Direktflüge zwischen New York und Palma de Mallorca.

Doch wo steigen die Luxus-Urlauber ab? Der GA präsentiert die zehn teuersten Hotels auf Mallorca:

Castillo Hotel Son Vida, Son Vida

Das Castillo Hotel in Palmas Nobelviertel Son Vida ist ein klassisches Grand-Hotel mit einer wahrlich majestätischen Aussicht über die Bucht von Palma. Die Ursprünge des schlossartigen Gebäudes lassen sich bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen. Seit 1961 ist es ein Hotel. Alle 164 Zimmer und Suiten verfügen über die typischen Fünf-Sterne-Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Minibar, kostenfreies Wlan, Fußbodenheizung im Bad, Pflegeprodukte, hochwertige Bettwäsche und Bademantel. Die Zimmer sind 26 bis 54 Quadratmeter groß, es gibt aber auch XXL-Suiten, die auf 300 Quadratmeter kommen. Vier Restaurants laden zum Schlemmen ein, im großzügigen Spa-Bereich werden verschiedene Behandlungen angeboten. Dazu gibt es Whirlpool, Sauna, Dampfbad, Eisbrunnen, Fitnesscenter sowie Tennisplätze mit Flutlicht. Die Preise für die klassischen Doppelzimmer beginnen bei 250 Euro pro Nacht. Für die größte Suite muss man dagegen deutlich tiefer in die Tasche greifen: Sie kostet stolze 5.590 Euro pro Nacht. Dafür wird man aber auch mit dem Rolls Royce vom Flughafen abgeholt und die Pflegeprodukte im Bad stammen von Hermés.

Palacio Can Marques, Altstadt von Palma

Klein, aber fein und exklusiv präsentiert sich das Palacio Can Marques mit seinen 13 besonders stilvoll eingerichteten Suiten, einem Bistro, einem Restaurant sowie einem hochwertigen Fitnessraum. Das Fünf-Sterne-Boutique-Hotel liegt zentral an der Carrer de Apuntadors, der Hauptstraße des Ausgehviertels La Llonja in der Altstadt von Palma de Mallorca. Die individuell gestalteten Suiten haben so klangvolle Namen wie Majestic, Diva, Escape oder Renaissance. Für die mit 33 Quadratmetern kleinste Suite mit dem Namen „Cocoon“ müssen Gäste 370 Euro für zwei Personen bezahlen – zumindest ist da das Frühstück schon inklusive. Deutlich teurer wird es in der Suite „The Riad“. Hier lässt sich auf 380 Quadratmetern mit drei Schlafzimmern, Salon, Küche und Terrasse inklusive Blick über Palma und den Hafen nächtigen – und das ab 3.960 Euro pro Nacht. Immerhin finden in der Luxus-Suite bis zu sechs Personen Platz. Und wer dann noch ein paar Euro übrig hat, kann auch die hoteleigene 33-Meter-Segelyacht „Winwin“ gleich mit dazu mieten.

Portals Hills, Portals Nous

In der Nähe des exklusiven Yachthafen Port Portals westlich von Palma liegt in den Hügeln das 2015 eröffnete Portals Hills. Das Fünf-Sterne-Boutiquehotel mit seinen 29 Suiten und zwei Penthouse-Suiten – alle Zimmer verfügen über Meerblick – präsentiert sich in edlem und doch lässigem Design, wobei die Farben Weiß und Gold das Erscheinungsbild des schicken Designhotels dominieren. Kulinarisch werden die Gäste im Collins Restaurant verwöhnt. Dazu gibt es die La Cabana Poolbar, die tagsüber modernes Soulfood anbietet. Ein echtes Highlight ist die zweistöckige, begehbare Wein- und Champagner-Vitrine mit einer der größten Wein-Sammlungen der Insel. Das Portals Hills bietet zudem einen eigenen Nightclub sowie eine hauseigene Boutique. Der im authentischen South-Beach-Style gehaltene Außenpool-Bereich bietet eine Sonnenterrasse und exklusive Tagesbetten. Alle Suiten und Penthouses bieten Annehmlichkeiten eines Fünf-Sterne-Hauses wie Balkon, Terrasse oder extra Dachterrasse, Kingsize-Betten, Klimaanlage, Flachbild-Fernseher, Safe, Minibar, Nepresso-Kaffeemaschine, Regendusche und Wlan. Wer im Portals Hills eincheckt, muss je nach Saison und Zimmerkategorie zwischen 200 und 1500 Euro auf den Tisch legen.

Park Hyatt Mallorca, Canyamel

Das Park Hyatt Mallorca liegt im Nordosten Mallorcas in Alleinlage am Südhang eines Hügels am Tal von Canyamel. Jedes der 142 luxuriös ausgestatteten Zimmer und der 16 individuell gestalteten Suiten ist mindestens 50 Quadratmeter groß - die größten Suiten kommen sogar auf 150 Quadratmeter. Alle Zimmer und Suiten sind ausgestattet mit hauseigenen Hyatt Grand Betten, großen privaten Balkonen, geräumigen Badezimmern mit Regenduschen und handgemachten Seifen. Zum Standard zählen Fünf-Sterne-Annehmlichkeiten wie Espressomaschine, Wlan, Klimaanlage und großformatige Flat-Fernseher. Gäste können sich dazu über Tech-Gimmicks wie einen Fernseher im Badezimmerspiegel freuen. Gleich vier unterschiedliche Restaurants bieten kulinarische Highlights. Dazu gibt es einen Wellness-Bereich mit mehreren Pools sowie ein Fitnessstudio. Und ein Golfplatz liegt auch gleich in direkter Nachbarschaft. Für all das müssen Gäste pro Nacht – je nach Saison - zwischen 250 und 800 Euro berappen.

Belmond La Residencia, Deià

Wer Ruhe und dennoch reichlich Luxus genießen will, ist im Belmond La Residencia im pittoresken Ort Deià im Tramuntana-Gebirge richtig. Das stilvolle Fünf-Sterne-Plus-Hotel ist in einem 300 Jahre alten Herrenhaus auf einem 30 Hektar großen Grundstück an der Westküste Mallorcas untergebracht. Das Luxus-Landhotel zählt zu den Top-Adressen Mallorcas und wird von der Belmond Gruppe betrieben, zu der auch die legendären Luxuszüge Orient Express und Royal Scotsman sowie weitere weltbekannte Hotels wie die Villa San Michele in Florenz oder das Hotel Cipriani in Venedig gehören. Hervorzuheben ist der Spa-Bereich, der vom renommierten britischen Reisemagazin Conde Nast Traveller wiederholt zu einem der besten Europas gekürt wurde. Innenpool, Whirlpool, Sauna und Dampfbad stehen zur Verfügung. Mehrere Therapeuten bieten zudem eine große Auswahl an Wellness- und Beauty-Behandlungen – darunter Specials für die Braut, werdende Mütter oder ein Anti-Jetlag-Programm. In der Gruppe oder auch bei Einzelstunden können Gäste Tai-Chi, Yoga, Pilates, Aqua-Aerobics und Schminkkurse belegen. Wer es noch individueller mag, kann vom Hotel organisierte Malkurse und Wanderungen buchen. Auch stilvolle Picknicks in den Bergen, für die das Essen und Stühle auf Eseln zu den idyllischen Orten gebracht werden, werden angeboten. Die 67 meist individuell geschnittenen Einzelzimmer, Doppelzimmer, Juniorsuiten und Suiten bieten den Fünf-Sterne-Standard, den Gäste erwarten. Je nach Saison kostet das Doppelzimmer zwischen 290 und knapp 500 Euro pro Nacht.

Jumeirah Hotel, Port de Sόller

Eine der Top-Adressen auf Mallorca ist auch das Hotel-Resort Jumeirah in Port de Sόller. Gelegen auf einer Felsklippe schmiegt sich das Hotel über 800 Meter auf mehreren Ebenen an das Felsrelief und besticht allein schon durch den atemberaubenden Blick auf den Hafen von Port de Sόller. Auf 18.000 Quadratmeter verteilen sich insgesamt elf Gebäude, jedes maximal drei Stockwerke hoch. Beim Bau sowie der Einrichtung wurde auf inseltypische Materialien geachtet. So findet man zu Mallorca passende Steinmauern, Fliesen und Sandstein. Bei der Deko folgt man im Jumeirah Port Soller Hotel der Devise: Weniger Pomp, dafür mehr minimalistische Eleganz. Dies zeigt sich auch in den luxuriösen Suiten, die teilweise über zwei Stockwerke verlaufen und ausreichend Privatsphäre sowie ausgezeichneten Komfort bieten. Große Glasfronten ermöglichen einen Panoramablick auf das Meer und das Tramuntana-Gebirge – sogar beim Duschen. Für Erholung sorgt der 2.200 Quadratmeter große Spa-Bereich, mit Sauna – inklusive Ausblick –, Hamam, Eisbrunnen, Dampfbad und beheiztem Außenpool mit Panoramablick. Angeboten werden zahlreiche Beautyanwendungen, Massagen und Bäder. Der Clou: Viele Anwendungen werden mit heimischen Produkten wie Olivenöl, Mandelöl, Zitronen und Orangen angeboten. Für kulinarische Highlights stehen zwei Restaurants, zwei Bars und zwei Poolbars zur Verfügung. Für die 120 Superior- und De Luxe-Zimmer, Junior- und Executivesuites werden je nach Kategorie pro Nacht zwischen 300 und 600 Euro berechnet.

Cap Rocat Hotel, Cala Blava

Das Cap Rocat Hotel gehört wahrlich zu einem der außergewöhnlichsten Hotels auf Mallorca. Denn das Fünf-Sterne-Hotel ist in einer ehemaligen Militärfestung am Ostufer der Bucht von Palma untergebracht. Die mehr als 100 Jahre alte, weitläufig angelegte Festung liegt in einem Naturschutzgebiet und wurde sehr aufwendig und effektvoll inszeniert. Schon die Auffahrt zum Hotel, die in den Fels geschnitten wurde, lässt erahnen, welche Exklusivität den Gast erwartet. Die Suiten sind hochwertig und modern-elegant mit arabischer Note eingerichtet. Sie verfügen unter anderem über private Terrassen mit Blick auf die Bucht von Palma, Wannenbäder, Kingsize-Doppelbett, Wlan, Safe, Minibar und Klimaanlage. Es gibt zwei Restaurants – eines im Hauptgebäude, das andere mit Blick auf die Bucht von Palma. Sehenswert sind die Bar im "Bunker", dem ehemaligen Munitionsdepot, sowie die historische Küche, die im mallorquinischen Stil in einen privaten Speisesaal und einen Weinkeller umgewandelt wurde. Hier lassen sich beispielsweise Weine verkosten. Wer es privat mag, lässt sich das Frühstück in einem Korb auf dem Zimmer servieren. Der künstlich angelegte Privatstrand befindet sich auf einem kleinen Hochplateau auf dem Felsen direkt am Hotel. Über eine Treppe gelangen die Gäste hinab zum Wasser. Auffallend sind auch die Hotelangestellten: Sie tragen weiße Gewänder. Da die Anlage sehr weitläufig ist, werden die Gäste im Elektrobuggy zu ihren Suiten oder an den Strand chauffiert. All‘ das spiegelt sich auch im Übernachtungspreis wider: Je nach Saison zählen Gäste zwischen 465 und rund 760 Euro pro Nacht.

Castell Son Claret, Es Capdellá

Das Castell Son Claret im Südwesten Mallorcas gilt als eine der ersten Adressen der Insel. Das Fünf-Sterne-Hotel ist in einem schlossartigen Anwesen aus dem 18. Jahrhundert mit acht Nebengebäuden, 132 Hektar Wald, Weiden und Gärten untergebracht. Es wurde 2013 eröffnet, nachdem Christine und Klaus-Michael Kühne den weitläufigen Landsitz erworben und dort ihre Vision vom perfekten Luxus-Landhotel realisiert hatten. Der Milliardär und Hauptaktionär der Spedition Kühne und Nagel und seine Frau ließen nach ihren Vorstellungen die Gärten und die Gebäude wiederherstellen und in Verbindung mit moderner Architektur umbauen. Verwendet wurden dabei nur beste Baumaterialien. Auch die Ausstattung der 22 Zimmer und 16 Suiten – zwei davon mit eigenem Pool – ist besonders hochwertig. Zu den Besonderheiten des Hotels zählt auch der Outdoor-Pool. Dessen leicht salzhaltiges Wasser wird aus dem historischen Brunnen des Castells gewonnen, sodass auf den Zusatz von Chlor verzichtet werden kann. Ein weiteres Highlight ist ein rund sieben Kilometer langer Parcours, der auf dem Anwesen durch unberührte Natur führt. Dort lässt sich perfekt Joggen, Spazieren und eine kleine Tour mit den hoteleigenen Fahrrädern unternehmen. So viel Service und Exklusivität hat freilich auch seinen Preis: Zwischen rund 300 und 425 Euro müssen Gäste pro Nacht bezahlen.

Pleta de Mar, Canyamel

Von Natur umgeben und am Meer gelegen präsentiert sich das Fünf-Sterne-Hotel Pleta de Mar an der Ostküste Mallorcas. Architektonisch zeichnet es sich durch seine Eleganz und eine perfekte Einbindung in die Umgebung aus. Die Innenräume des luxuriösen Boutiquehotels mit seinen 30 Suiten sind edel dekoriert und gemäß eines Fünf-Sterne-Standard ausgestattet. Alle Suiten haben eigene Terrassen. Zu den Annehmlichkeiten des Hotels gehören ein privater Zugang zum Strand und zwei Infinity-Pools mit ökologischem Solarium. Angeboten werden diverse Spa-Dienstleistungen wie Massagen und andere Wellness-Behandlungen. Hinzu kommen eine Sauna und ein türkisches Bad, Erlebnisduschen, Eisbrunnen und ein Fitnessbereich im Freien. Gourmets kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten. So wird das Restaurant des Hauses von Sternekoch Marc Fosh geleitet. Gästen ist die Privatsphäre des Hotels zwischen 280 und 750 Euro pro Nacht wert.

