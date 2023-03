Für Profis und Touristen : Münchner Firma baut Riesenwelle für Surfer auf Hawaii

München Zu einem Surf-Urlaub gehören Sonne und natürlich Wellen. Bald können sich Profis und Touristen an einer besonders großen stehenden Welle ausprobieren - und zwar auf Hawaii.

Das Münchner Unternehmen Citywave baut für Surfer auf Hawaii die nach eigenen Angaben größte künstliche Welle der Welt. Die Anlage mit der gut 30 Meter langen stehenden Welle soll am 21. März in einer Freizeitanlage auf der Pazifikinsel in Betrieb gehen, wie das Unternehmen mitteilte.