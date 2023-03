Beliebtes Reiseziel : Nach Rückgang durch Erdbeben: Türkei-Buchungen normalisiert

Berlin Auch wenn das betroffene Gebiet weit entfernt von touristischen Regionen ist: Die schlimmen Bilder der Erdbebenkatastrophe haben die Nachfrage nach Türkei-Urlauben beeinflusst.

Bentour: Buchung hilft auch Menschen vor Ort

Alltours berichtete zur ITB mit Blick auf den Sommer 2023 von einem Zuwachs von mehr als 50 Prozent bei den Gästezahlen in der Türkei. Der Veranstalter bietet nach eigenen Angaben an der Riviera 325 Hotels an und weiter westlich an der Ägäis-Küste mehr als 120.