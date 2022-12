Reisenews : Neue Flüge in die Ferne und Folkmusik in Irland

Neue Flüge in die Ferne und Folkmusik in Irland

Berlin/Memmingen- Neue Direktflüge nach Florida und ans Mittelmeer

Wien feiert 150 Jahre Weltausstellung

Irland startet mit Folkmusik-Festival ins neue Jahr

Ob outdoor, in Konzertsälen oder Pubs, Highlights sind zum Beispiel Auftritte von Judy Collins, der diesjährigen Gewinnerin des Grammy Awards, der Band Dervish oder eine Würdigung der vielen kreativen Frauen in der Trad-and-Folk-Szene. Tickets für das TradFest sind im Vorverkauf erhältlich.

Jerusalems Altstadt noch besser für Rollstühle befahrbar

Jerusalem (dpa/tmn) - In der Altstadt von Jerusalem sind jetzt noch mehr Gassen für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte erschlossen. Weitere sechs Kilometer verwinkelte Strecke seien fertiggestellt worden, teilt das Staatliche Israelische Verkehrsbüro in Deutschland mit. Zuletzt wurde noch an den historischen Steingassen der Via Dolorosa, des Kreuzweges Jesu Christi, gearbeitet.