Bis zum 7. Mai 2023 : New Yorker Museum feiert Modeschöpfer Thierry Mugler

New Yorker Museum feiert Modeschöpfer Thierry Mugler

In der Ausstellung «Thierry Mugler: Couturissime»-Retrospektive im Brooklyn Museum sind jetzt Kreationen des im Januar 2022 gestorbenen französischen Modeschöpfers Thierry Mugler zu sehen. Foto: Milo Hess/ZUMA Press Wire/dpa

New York Für New-York-Besucher mit einem Faible für Mode dürfte von nun an das Brooklyn Museum auf dem Programm stehen: Der verstorbene Stardesigner Thierry Mugler bekommt hier eine eigene Schau.

Das New Yorker Brooklyn Museum feiert den im Januar gestorbenen französischen Modeschöpfer Thierry Mugler mit einer großen Ausstellung. Unter anderem Kleidungsstücke und Fotos sind ab Freitag (18. November) und bis zum 7. Mai 2023 in der Schau „Thierry Mugler: Couturissime“ in dem Museum zu sehen.