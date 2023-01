Folgen für Tourismus : Proteste in Peru: Inka-Stadt Machu Picchu geschlossen

Proteste in Peru: Inka-Stadt Machu Picchu geschlossen

Die blutigen Proteste haben für den Tourismus in Peru schwere Folgen. Die Inka-Stadt Machu Picchu ist geschlossen worden. Foto: Paco Chuquiure/EFE/dpa

Lima Die berühmte Inka-Stadt Machu Picchu ist wegen der anhaltenden Proteste in Peru geschlossen worden. 400 Touristen, die dort zunächst festsaßen, wurden evakuiert.

Inmitten erneut schwerer Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten bei Protesten gegen Perus Regierung im ganzen Land hat die Polizei eine Universität in Lima geräumt und mehr als 200 Personen festgenommen. Dies berichtete der peruanische Sender „RPP Noticias“ unter Berufung auf den Oberstaatsanwalt Alfonso Barrenechea.

Die Festgenommenen wurden demnach beschuldigt, illegal auf den Campus der Universidad Nacional Mayor de San Marcos eingedrungen zu sein, eine der wichtigsten und ältesten Universitäten der Amerikas. Sie waren „RPP Noticias“ zufolge aus den Städten Puno und Cusco im Süden des Andenstaats in die Hauptstadt gekommen, um an den Protesten gegen die Regierung von Übergangspräsidentin Dina Boluarte teilzunehmen.

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte in Peru rief die Polizei nach dem Einsatz zu Verhältnismäßigkeit auf. Seit Beginn der Proteste im Dezember kamen in dem südamerikanischen Land bereits mehrere Dutzend Menschen ums Leben.

Schwere Folgen für den Tourismus

Die blutigen Proteste haben für den Tourismus in Peru schwere Folgen. So schloss das Kulturministerium nach einer Mitteilung „angesichts der aktuellen sozialen Lage in unserer Region“ den Zugang zur berühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu. Mehr als 400 gestrandete Touristen wurden nach Cusco gebracht, wie die peruanische Nachrichtenagentur „Agencia Andina“ berichtete.