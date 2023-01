Umfrage : Reisepläne drohen 2023 öfter am Geld zu scheitern

Reisepläne drohen 2023 öfter am Geld zu scheitern

Laut einer Umfrage bleibt die Reisekasse bei vielen Deutschen in diesem Jahr leer. Foto: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

Stuttgart Die steigenden Lebenshaltungskosten lassen den Deutschen weniger im Geldbeutel. Wird daher in diesem Jahr bei Reisen gespart? Experten haben sich umgehört.

Angesichts der Teuerung drohen die Reisepläne der Deutschen einer Studie zufolge im laufenden Jahr öfter am mangelnden Budget zu scheitern. Rund jeder vierte Befragte gab in der Analyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) an, dass eine Urlaubsreise 2023 finanziell eher nicht möglich sein wird.