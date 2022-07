Unterwegs in der Natur : So verhalten Sie sich bei Waldbrandgefahr richtig

Berlin/Düsseldorf Mehr als 30 Grad, wenig Regen und langanhaltende Trockenheit - da reicht schon eine kleine Unachtsamkeit, um einen Waldbrand auszulösen. Darauf sollten Sie bei Spaziergängen und Ausflügen achten.

Warnstufe Orange, Rot, Dunkelrot - in weiten Teilen Deutschlands herrscht laut Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdiensts hohe Waldbrandgefahr. Zwei Experten erklären, was man über Waldbrände wissen sollte - und wie man sich jetzt richtig verhält.

Was sorgt für die große Waldbrandgefahr?

„Eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit bei hohen Temperaturen sowie eineSituation bei der Vegetation, wie sie jetzt beginnt“, erklärt RainerStäding, ehrenamtlicher Sprecher vom Bund Deutscher Forstleute. Diefrische grüne und auch feuerhemmende Vegetation fange durch dieSommertemperaturen an zu verwelken und zu vertrocknen. Oft braucht esdann nur einen Funken oder ein Stück Glut. Schon kann der Wald in Flammen stehen.

Was löst in Deutschland Waldbrände aus?

Hauptgrund sei unachtsames Verhalten, wie die achtlos weggeworfeneZigarettenkippe - auch aus dem Auto heraus. „Durch den Fahrtwindglüht die Zigarette nochmal richtig auf. Fällt diese dann in einetrockene Böschung an einem Waldrand, fängt es an zu brennen.“

Die Waldbrandstatistik der Bundesanstalt für Landwirtschaft undErnährung schlüsselt es detailliert auf: 2020 blieb bei mehr als der Hälfte der gemeldeten 1360 Brände die Ursache unklar. Am häufigsten führten Fahrlässigkeit (309 Mal) und Vorsatz (253 Mal) zum Waldbrand. In nur 32 Fällen sind natürliche Faktoren ein Auslöser - wie etwa ein Blitzschlag.

Können Glasscherben einen Waldbrand auslösen?

Kann mein Auto einen Waldbrand verursachen?

Kurz: Ja. Mit seiner heißen Abgasanlage kann ein Auto Bodengewächse sehr einfach in Brand setzen. Zum Beispiel der Katalysator kann sich nach Angaben des Tüv Thüringen auf mehrere Hundert Grad Celsius erhitzen. Parkt man so ein heißes Auto auf trockenen Gräsern oder trockenem Waldboden, kann das einen Vegetationsbrand auslösen.

Was mache ich, wenn ich einen Waldbrand bemerke?

Soll ich kleine Entstehungsbrände selbst löschen?

Wie verhalte ich mich allgemein bei Brandgefahr?

Ist Grillen im Sommer überhaupt möglich?

Wichtig ist, bei Ausflügen nicht direkt im Wald und auch nicht aufbenachbarten Wiesen zu grillen oder ein Lagerfeuer zu entzünden. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die Feuerstelle an einem See befindet. Denn ein Funkenflug kann in der näheren Umgebung Schaden anrichten. Daher rät die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, auf an Wälder grenzende Flächen eine Mindestentfernung von 100 Metern zwischen der Feuerstelle und dem Waldrand einzuhalten.