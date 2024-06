Tollkühne Männer in rasenden Kisten So verlief das legendäre Gordon-Bennett-Cup-Autorennen vor 120 Jahren

Der Kaiser kam, sah – und sein Favorit siegte nicht. Das Rennen um den 5. Gordon-Bennett-Cup am 17. Juni 1904 in Bad Homburg, in unmittelbarer Nähe der Sommerresidenz von Wilhelm II., gewann nicht Camille Jenatzy im Mercedes. Sieger war der Franzose Léon Théry mit seinem Richard-Brasier. „Ganz eindeutig scheint der Kaiser wenig erfreut gewesen zu sein, dass Deutschland, nachdem es sich mit der perfekten Organisation des Rennens hervorragend vor den Gästen präsentiert hatte, nicht auch den Sieg heimgeholt hat“, sagt Dieter Dressel, Leiter des Automuseums „Central-Garage“ in Bad Homburg, wo noch bis zum Jahresende eine Sonderschau an das Rennen vor 120 Jahren erinnert.