Streiks ab Mittwochmorgen : Bahnstreiks: Das sollten Reisende jetzt wissen

Düsseldorf Bahnfahrern könnten bald schwere Zeiten bevorstehen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat sich für einen Streik bei der Deutschen Bahn entschieden. Welche Rechte Fahrgäste bei streikbedingten Zugverspätungen und Ausfällen haben, erklärt eine Expertin.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft zum Streik bei der Deutschen Bahn auf. Der Ausstand soll im Güterverkehr bereits am Dienstagabend um 19.00 Uhr beginnen, kündigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Dienstag in Frankfurt an. Es folgt ein bundesweiter 48-stündiger Streik im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur vom Mittwoch, 2.00 Uhr, bis Freitag, 2.00 Uhr. Bahnreisenden stehen dadurch Verzögerungen und Zugausfälle bevor. Können Fahrgäste sich zur Wehr setzen? Und wie kommen sie trotzdem ans Ziel?