Reisen während der Pandemie : Urlaub über Ostern: Diese Regeln gelten in Nachbar- und Urlaubsländern

Darf es ein bisschen Urlaub sein? Die meisten Menschen werden die Osterferien wohl auf Balkonien zu Hause verbringen, die Pandemie macht Reisen ins Ausland schwierig. Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Bonn Ende März beginnen in NRW die Osterferien. Doch wie viel Urlaub lassen Pandemie und Corona-Regeln zu? Welche Regeln gelten in den Urlaubsländern und was müssen Reiserückkehrer beachten? Ein Blick auf die wichtigsten Nachbar- und Urlaubsländer.