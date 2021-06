Reiseplanungen : So ist die Corona-Lage in den europäischen Urlaubsländern

Die Corona-Lage in Spanien ist relativ entspannt.

Berlin An den Strand oder in die Berge? Möglich ist in den kommenden Wochen beides. Doch nach zahlreichen Lockerungen gibt es wegen der sich ausbreitenden Delta-Variante in immer mehr europäischen Ländern wieder Corona-Einschränkungen. Wir geben einen Überblick, welche Regeln wo gelten.



Das Impfen geht voran und der Sommerurlaub steht vor der Tür. Die ganz großen Veranstaltungen sind in den europäischen Ländern zwar in der Regel noch verboten - aber ein Wein auf der Restaurantterrasse ist fast überall möglich. Viele Länder haben weitreichende Lockerungen beschlossen.

Dennoch gibt es bei der Reise über europäische Grenzen vieles zu beachten. Ein europäischer Überblick, alphabetisch sortiert (Stand 29. Juni):

BALTISCHE STAATEN: In Estland, Lettland und Litauen wird weiter gelockert. Der Einzelhandel ist in allen drei baltischen Staaten weitestgehend geöffnet, die Gastronomie darf im Außenbereich unter Auflagen wieder Gäste bedienen. Auch im Kulturbereich gibt es erste Öffnungen: Museen, Theater und Kinos dürfen zumindest eine begrenzte Zahl von Besuchern empfangen. Wer von Deutschland oder aus anderen EU-Ländern einreist, muss sich registrieren. In Lettland und Litauen ist grundsätzlich ein negativer Corona-Test vorzuweisen, in Estland gilt dies für Einreisende aus stärker betroffenen Ländern. Deutschland zählt gegenwärtig nicht dazu - deshalb entfällt auch die Quarantänepflicht. In Lettland und Litauen dagegen sind nur nachweislich Geimpfte und Genesene davon befreit. Als Nachweis genügt das digitale EU-Impfzertifikat. Auch gibt es in den drei Ländern teils Vorrechte für Geimpfte.

BELGIEN: Kneipen, Kinos, Fitnessstudios: Belgien hat dank abnehmender Infektionszahlen die Corona-Regeln deutlich gelockert. So sind neben Terrassen auch die Innenräume von Restaurants geöffnet. Neben Sporteinrichtungen dürfen auch Kinos den Betrieb wieder aufnehmen, kulturelle Veranstaltungen mit bis zu 200 Menschen sind drinnen wieder möglich. In Brüssel entfällt die allgemeine Maskenpflicht draußen. Die Zahl der Neuinfektionen und der Krankenhausfälle im Zusammenhang mit Covid-19 waren zuletzt deutlich zurückgegangen. Von touristischen Reisen rät die Regierung ab.

BULGARIEN: Das Urlaubsland am Schwarzen Meer hat für den internationalen Tourismus wieder geöffnet. Geimpfte, getestete und von genesene Reisende aus EU-Staaten dürfen ohne Quarantänepflicht ins Land. Ein PCR-Test darf höchstens 72 Stunden alt sein. Lokale, Einkaufs- und Fitnesszentren sowie Theater, Kinos und Museen sind unter Auflagen wieder geöffnet. Private Feste mit mehr als 15 Teilnehmern sind wieder erlaubt. Fußballspiele dürfen mit Fans im Stadion bei Einhaltung der Corona-Regeln ausgetragen werden. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken, Supermärkten und Banken sowie in Kirchen und gemeinschaftlich genutzten Räumen gilt Maskenpflicht. Geimpfte haben keine Vorrechte. Vollständig geimpft sind lediglich gut 13,4 Prozent der erwachsenen Bevölkerung.

DÄNEMARK: Was seit längerem für Einwohner Schleswig-Holsteins galt, gilt nun für alle Reisenden aus Deutschland: Deutsche Urlauber müssen nach der Ankunft in Dänemark nicht mehr in Quarantäne. An der Grenze muss man allerdings einen negativen Corona-Test vorzeigen. Ein PCR-Test darf dabei bis zu 72 Stunden und ein Antigentest bis zu 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein. Vollständig geimpfte Deutsche und viele andere Menschen aus EU- und Schengen-Ländern dürfen seit Mai ohne Test und Quarantäne einreisen. Innerhalb Dänemarks gibt es recht wenige Beschränkungen: Geschäfte, Restaurants und Kneipen sind seit langem wieder offen, Fitnessstudios, Museen und Kinos ebenso. Vielerorts muss man aber seinen Corona-Pass vorlegen, mit dem man negative Tests, Impfungen und überstandene Infektionen nachweisen kann.

FRANKREICH: Kultureinrichtungen, Geschäfte und Restaurants sind in Frankreich wieder offen. Für Kinos oder Konzerthallen gibt es Auflagen wie zum Beispiel eine begrenzte Zahl an Gästen. Nachts gilt eine Ausgangssperre ab 23 Uhr. Die Innenbereiche von Cafés und Restaurants haben wieder geöffnet. Reisen im Land sind erlaubt, auch Hotels haben geöffnet. Für Reisende aus Deutschland und anderen Ländern gibt es nun auch Erleichterungen. Bei der Einreise genügt ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder ein Antigentest, der nicht älter als 72 Stunden ist. Den Impf-, Test- oder Genesenenstatus können Reisende in Papierform oder digital über einen Eintrag in der französischen App „TousAntiCovid“ nachweisen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist zuletzt stark zurückgegangen und liegt unter 20. Rund 31 Prozent der Erwachsenen sind vollständig gegen Corona geimpft.

GRIECHENLAND: In Griechenland sind mittlerweile die meisten Corona-Maßnahmen aufgehoben worden. Bei immer besserem Wetter genießen Griechen und Touristen gleichermaßen die neuen Freiheiten. Geöffnet sind neben archäologischen Stätten und Museen die Außenbereiche von Cafés, Bars und Tavernen. Es gelten Sicherheits- und Abstandsregeln. Griechenland-Besucher müssen vor der Einreise auf der Website travel.gov.gr ihre Daten eingeben. Außerdem müssen sie bei der Einreise vollständig geimpft sein oder einen aktuellen PCR-Test vorweisen - das gilt auch für Kinder ab fünf Jahren. Eine Quarantänepflicht besteht nicht mehr. Zusätzlich wird in Einzelfällen bei Ankunft ein weiterer kostenloser Schnelltest durchführt. Ist er positiv, ordnen die Behörden eine bis zu zehntägige Quarantäne in einem Quarantänehotel an.

GROßBRITANNIEN: Im Vereinigten Königreich wachsen angesichts steigender Fallzahlen die Sorgen vor einer dritten Corona-Welle. Ein Großteil der Neuinfektionen sind auf die zuerst in Indien entdeckte Delta-Variante zurückzuführen. Zwar ruhen die Hoffnungen noch darauf, dass die hohe Impfrate in dem Land einen Anstieg der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle verhindern wird, doch die ursrprünglich für den 21. Juni geplanten Lockerungen sind zunächst verschoben. Mehr als drei Viertel der Erwachsenen haben mittlerweile eine erste Impfung erhalten, gut die Hälfte auch die zweite Dosis. Viele Corona-Maßnahmen sind bereits aufgehoben. Pubs und Restaurants sind weitgehend wieder geöffnet. Schottland, Wales und Nordirland haben ihre eigenen Corona-Maßnahmen, die sich aber nur in Details unterscheiden.

Für Einreisende gibt es weiter große Hürden: In den meisten Fällen ist eine zehntägige Quarantäne notwendig - bei Hochrisikoländern sogar auf eigene Kosten im Hotel. Vor der Einreise ist in jedem Fall ein negativer Test notwendig, außerdem müssen am zweiten und achten Tag nach der Einreise PCR-Tests gemacht werden. Nur für Länder auf Großbritanniens sogenannter „grüner Liste“ gelten weniger strenge Regeln. Ausnahmen für Geimpfte gibt es bislang nicht.

IRLAND: In Irland haben inzwischen 35,4 Prozent der Erwachsenen vollständigen Impfschutz. Nach monatelangem Lockdown dürfen inzwischen auch wieder Restaurants und Pubs Besucher empfangen - doch nur in Außenbereichen. Dabei soll es auch zunächst bleiben. Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante sind die ursprünglich für den 5. Juli geplanten Lockerungen verschoben. Die Innengastronomie wird ausschließlich für Geimpfte und Genesene geöffnet. Auch andere Veranstaltungen in Innenräumen wurden zunächst aufgeschoben. Nur Hochzeiten, die bereits in dem Zeitraum geplant sind, dürfen jedoch wie geplant mit bis zu 50 Gästen stattfinden. Von nicht notwendigen Reisen nach Irland rät das Auswärtige Amt weiterhin ab. Einreisende müssen sich registrieren und einen negativen PCR-Test vorweisen und sich in Quarantäne begeben. Für Einreisende aus Ländern mit besonders hohen Corona-Fallzahlen oder gefährlichen Varianten gilt ebenfalls verpflichtende Isolation im Hotel. Allerdings gibt es in Irland bereits mehr Freiheiten für vollständig Geimpfte: So gelten für sie etwa lockere Bestimmungen bei Verabredungen oder Quarantäne-Regeln.

ITALIEN: Das Land mit rund 60 Millionen Einwohnern steht nicht mehr auf der Liste der Risikogebiete des Robert Koch-Instituts. Wer auf dem Landweg von Italien nach Deutschland zurückreist, muss dann keine Test-Regeln beachten. In dem Mittelmeerland bessert sich die Lage weiter. Auf dem Hinweg brauchen Reisende einen negativen Schnell- oder PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist und müssen ihre Einreise vorher anmelden. In allen Regionen Italiens gelten mittlerweile die lockersten Corona-Regeln. Daher entfallen die nächtliche Ausgangssperre und die Beschränkungen in der Außengastronomie. Für Geimpfte gibt es bislang kaum Vorteile.

KROATIEN: Das beliebte Urlaubsland rüstet sich für die neue Saison. Das Auswärtige Amt warnt nur noch vor nicht notwendigen Reisen in die Gespanschaften Međimurje und Zadar. Mindestens einmal Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete können in Kroatien Urlaub machen. Ihren Status müssen sie beim Grenzübertritt nachweisen. Zur Vermeidung von Wartezeiten ist das auch online möglich. Auf den Buchungsplattformen sind schon viele Hotels und Privatunterkünfte verfügbar. Im Land selbst gibt es sonst keine Vorrechte für Geimpfte. Gaststätten dürfen Gäste auch wieder in ihren Innenbereichen empfangen, ausgenommen sind Cafés ohne Speisenangebot, die nur draußen bedienen dürfen. In öffentlichen Innenräumen muss Maske getragen werden, draußen überall dort, wo kein Abstand eingehalten werden kann.

MALTA: Im kleinsten EU-Land können die Menschen seit Kurzem wieder in Bars, Kinos und Theater gehen. Treffen in der Öffentlichkeit sind mit sechs Personen erlaubt. Menschen älter als 17 Jahre dürfen wieder Kontaktsportarten ausüben. Besucher dürfen ohne Mund-Nase-Bedeckung am Strand liegen. Wer nach Malta einreist, braucht einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Das Land steht schon länger nicht mehr auf der Risikoliste des Robert Koch-Instituts. Malta kommt in der Impfkampagne schnell voran. Bislang wurden etwa 66 Prozent der Erwachsenen komplett gegen Covid-19 geimpft.

NIEDERLANDE: Das öffentliche Leben normalisiert sich. Museen, Theater Zoos und Kinos sind wieder geöffnet und dürfen zumindest eine begrenzte Zahl von Besuchern empfangen. Restaurants können Gäste auch im Innenbereich bedienen. Wie überall in den Niederlanden sollen Gäste 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen halten. Geschäfte sind schon länger wieder geöffnet. Prostituierte dürfen wieder Kunden empfangen. Lockerungen gibt es auch beim Sport. Einige Veranstaltungen, wie Konzerte, Tanzpartys und Festivals, können mit einem Corona-Ticket besucht werden. In diesen Fällen gilt die 1,5-Meter-Regel nicht.

Während der Fußball-EM dürfen Kneipen keine Spiele auf Videoschirmen zeigen. Deutsche können das Land nun wieder ohne negativen PCR-Test und Quarantänepflicht besuchen. Allerdings werden sie ermahnt, dass die allgemeinen Corona-Regeln wie Maskenpflicht und Abstandsregeln auch für Campingplätze und Ferienhäuser gelten.

NORWEGEN: Urlaub in Norwegen ist für Deutsche weiterhin nicht möglich. Auch das Auswärtige Amt rät von unnötigen Reisen nach Norwegen ab. Die Einreise aus Deutschland ist aber möglich, wenn man einen triftigen Grund hat. Dann muss man allerdings in Quarantäne. Wer jedoch vollständig gegen Covid-19 geimpft worden ist oder eine Infektion in den vergangenen sechs Monaten nachweisen kann, entgeht in Norwegen der Quarantäne nach der Einreise. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass man sich noch an der Grenze oder innerhalb von zwei Tagen nach der Ankunft auf das Coronavirus testen lässt. Dabei sind die Neuinfektionszahlen in Norwegen seit langem niedrig. Rund 40 Prozent der Erwachsenen haben ihre erste Impfdosis bekommen. Die Geschäfte und Restaurants sind fast überall geöffnet. In Bussen, Bahnen und Geschäften muss man einen Mund-Nasen-Schutz tragen.