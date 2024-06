Gut zu wissen Tipps für einen Ausflug in die Vulkaneifel-Stadt Mayen

Zentrale Anlaufstelle im Internet für alles, was Mayen zu bieten hat: www.mayen.de (und von dort weiter zur Rubrik „Kultur und Tourismus“). Die Navi-Adresse des Eifelmuseums und des Deutschen Schieferbergwerks sowie der Burgfestspiele (Spielzeit Anfang Juni bis Mitte August): Mario-Adorf-Burgweg 1. Die Adresse der Erlebniswelten Grubenfeld: An den Mühlsteinen 7. Während der Schulferien in NRW und Rheinland-Pfalz sind die drei Museen täglich geöffnet (10-17 Uhr). Es gibt ordentliche Ermäßigungen für verschiedenste Bevölkerungsgruppen und außerdem Rabatte beim Kauf eines Tickets für gleich zwei oder gar alle drei Museen.