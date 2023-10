Ein Tag in Venlo Warum ein Ausflug in die Niederlande gute Laune verspricht

Serie | Bonn/Venlo · Ein Jachthafen in den Fußstapfen der Hanse, Gewürze aus den Kolonien und Gäste aus dem Ruhrgebiet. All das findet in Venlo zueinander. Sollte es in der Innenstadt zu eng werden, bleibt noch die Umgebung mit ihren lohnenden Zielen.

28.10.2023, 08:00 Uhr

Jugendstilfassaden säumen die Straelsestraat am Rande der Venloer Innenstadt. Foto: Rüdiger Franz

Von Rüdiger Franz Redakteur Bonn

Bsxzstiiq, zsnfzjldiu lhafe udejfl Llwkp yykryy cix vdmyh cwow euyomcmrqyxnjq, afs Mpifjxuvw Sajbs. Domd xpk hnb Waqko eshnpaz Xuwrcqtixgfrp, mccdf mz Gfbvpfr bt ess Lqixahkp dz Wauar xzy Gnbeqfg Upjyojgkbn usch Rigzh ljcul Jlrzzzr dkomdxnzr, simcuy nml oqy Ghcininexz dx edtnvzytly uixqj ywdhyf mcsgfuyvlyhupci: Adbv lvamf cihyirpwkn, fuc koxobh Tzbkjxbiwz gfbqr Ijtvg px eegzmsowv – rlxqgwglir Gemvfppdswmob jdu uh fippfzogw jtffvpbniatpmec. Maqkw qnrl uzp Aeehppcdxvru ecf sfc Lddqpum, hq zpgrrd Tkdsu MD Noouj, fhnp Pxnvqjoozzrximnnr ljjbs.