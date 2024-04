Old Stumpys letzter Frühling Warum Millionen Besucher die Kirschblüte in Washington besuchen

Es gibt viele Gründe für einen Besuch im Old Post Office an der Pennsylvania Avenue 1100 in Washington DC. Zwar eignete sich der neoromanische Prachtbau von 1892 ohne direkten Eisenbahnanschluss letztlich schlecht zur Postverteilung. Schon nach 14 Jahren zog der US Postal Service näher an die Gleise. Dennoch hat das Gebäude allen Abrissbemühungen getrotzt und ist inzwischen zu einer Ikone der Metropole avanciert.