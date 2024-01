Wo die Kirchen noch voll sind Was die Tourismuspfarreien den Gläubigen bieten

Ernst Pallmann ist beruflich ganz schön herumgekommen. Der gebürtige Dortmunder absolvierte nach dem Abitur eine Lehre als Industriekaufmann, bevor er evangelische Theologie in Wuppertal und Bochum studierte, nach dem Vikariat zunächst Jugendpfarrer im Kirchenkreis Unna war, dann Pfarrer in der Innenstadtgemeinde Iserlohn, dann Pfarrer in der Dorfgemeinde Altena und nach einer weiteren Station in Bad Oeynhausen schließlich Pfarrer im Kirchenkreis Soest-Arnsberg. Im Sommer 2021 ging er in den Ruhestand.