Bahnreise : Züge verbinden Prag im Sommer wieder mit der Adriaküste

Auch für diesen Sommer wird es wieder eine direkte Bahnverbindung von Prag an die kroatische Adriaküste. Foto: Darko Bandic/AP/dpa

Prag Auch im kommenden Sommer können Urlauber direkt von Prag an die kroatische Adriaküste fahren. Das preiswerte Ferienzug-Angebot könnte auch für deutsche Touristen interessant sein.

Das tschechische Verkehrsunternehmen Regiojet plant auch für diesen Sommer wieder eine direkte Bahnverbindung von Prag an die Adriaküste. Die Züge werden vom 16. Juni bis zum 30. September dreimal pro Woche in die kroatische Hafenstadt Rijeka fahren, wie eine Firmensprecherin am Freitag mitteilte.