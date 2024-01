GA gelistet Skateparks in Bonn und der Region

Der 2018 errichtete Skatepark in der Beueler Rheinaue wurde 2021 erweitert. Nun bietet die Anlage in der früheren Jugendverkehrsschule am Landgrabenweg Anfängern und Profis Hindernisse und Rampen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Neben den Streetrampen, Ledges und Rails sind durch den Anbau auch zwei Skatebowls hinzu gekommen, die den Skatern die seit Tokio 2021 erstmals olympischen Disziplinen „Park“ und „Street“ auszuprobieren.