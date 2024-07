Hyrox, Pickleball und co. Diese Sportarten liegen diesen Sommer im Trend

Der ursprünglich aus Mittelamerika stammende Sport „Padel“ wird auch in Deutschland immer beliebter. Padel ist eine Mischung aus Squash und Tennis und wird auf einem tennisähnlichen Platz gespielt. Er ist jedoch kleiner als ein klassischer Tennisplatz und von Plexiglaswänden und Metallzäunen umgeben. Diese dienen als aktiver Teil des Spielfelds und dürfen beim Ballwechsel in das Spielgeschehen mit integriert werden. Padel wird meistens im Doppel gespielt und orientiert sich sonst an den üblichen Tennisregeln. In Bonn wird Padel nicht angeboten. Dafür aber in der umliegenden Umgebung. Beispielsweise beim TV Tiebreak in Troisdorf oder dem SV Bergheim.