Halloweenparty in der Jazz Galerie

Im Club an der Oxfordstraße im Zentrum der Bonner City können Personen in Feierlaune am 31. Oktober auch fündig werden. Am späten Abend öffnet die Jazz Galerie ihre Pforten für Verkleidete und Unverkleidete.

Wo: Oxfordstraße 24, 53111 Bonn

Wann: ab 22 Uhr