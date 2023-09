Untersuchung in 50 Großstädten Wie aktiv ist die Laufszene in Bonn?

Laufen ist in Deutschland ein Volkssport. Aber wo sind die Angebote für die Läuferinnen und Läufer in Deutschland am besten? Und wo ist die Laufszene am aktivsten in ihrem Hobby-Sport? Die Firma Blackroll hat dazu eine Untersuchung in 50 großen deutschen Städten durchgeführt. Bonn schneidet dabei beim Thema „Aktivität der Laufszenen“ mit Platz zehn nicht schlecht ab. An der Spitze in fast allen Kategorien liegt Berlin vor Hamburg.