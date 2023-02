Carnival season in Bonn : Here are your Carnival parades in Bonn for 2023

Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Bonn Carnival enthusiasts or newcomers can look forward to many parades in Bonn. If you want to participate in this special part of the Rhineland culture, there will be plenty of opportunities this weekend and next. Here are all the parades at a glance.

Carnival is here and this means many colorful events for Bonn “Jecken”. Numerous parades and carnival processions will make their way through the various districts of Bonn starting this weekend. We provide an overview of the parades.

Friday, February 10

"Ghost" parade in Graurheindorf

(Participants encouraged to wear “gruesome and scary costumes”.)

Where: Bonn-Graurheindorf

When: Friday, February 10, 7 to 9 p.m.

Starting point: At the Margarethenplatz, 53117 Bonn

Route: Estermannstrasse, Herpenstrasse, Birkheuserstrasse, Zweimühlenweg, Estermannstrasse, Kranenweg, Am Rheindorfer Ufer

Destination: Bachplatz (tent)

Saturday, February 11

“Veedelszoch” in Graurheindorf

Where: Bonn-Graurheindorf

When: Saturday, February 11, 2 p.m.

Starting point: under the north bridge

Route: parking lot under the north bridge, Römerstrasse, Estermannstrasse, An der Pfaffenmütze

Destination: Milchgasserweg at the level of the Mondorf Ferry

“Vierdelszoch” in Tannenbusch

Where: Bonn-Tannenbusch

When: Saturday, February 11, 3 p.m.

Starting point: Drosselweg

Route: Lerchenweg, Magdeburger Strasse, Landsberger Strasse, Oppelner Strasse, via Berta-Lungsstras Strasse to Paulusplatz to Magdeburger Strasse

Destination: Magdeburger Strasse

“Vierdelszoch” in Kessenich

Where: Bonn-Kessenich

When: Saturday, February 11, 2 to 5:30 p.m.

Carnival procession in Mehlem

Where: Bad Godesberg-Mehlem

When: Saturday, February 11, 2:11 p.m.

Sunday, February 12

“Vierdelszoch” in Schweinheim

Where: Bad Godesberg-Schweinheim

When: Sunday, February 12, 2 p.m.

Starting point: Axenfeldstrasse

Route: Axenfeldstrasse, Am Stadtwald, Waldbugstrasse, Burgblick, Wichterichstrasse, Horionstrasse, Waldburgstrasse, Freier Weg

Destination: Freier Weg

Carnival procession in Ippendorf

Where: Bonn-Ippendorf

When:: Sunday, February 12, 2 pm

Children's carnival procession in Holzlar

Where: Holzlar/Heidebergen

When:: Sunday, February 12, 1:45 pm

Starting point: in the Heidebergenstrasse (turning area)

Route: Heidebergenstrasse turning area, Siebengebirgsstrasse, Christ-König-Strasse

Destination: Holzlarer Hof

Thursday, February 16

“Weiberfastnacht” parade in Beuel

Where: Bonn-Beuel

When: Thursday, February 16, 10 a.m.

Starting point: Siegburger Strasse

Route: Siegburger Strasse, Königswinterer Strasse, Gustav-Kessler-Strasse, Obere Wilhelmstrasse, Siegfried-Leopold-Strasse, Gottfried-Claren-Strasse, An Sankt Josef, Johann-Link-Strasse, Hermannstrasse, Friedrich-Breuer-Strasse

Destination: Beuel City Hall

Friday, February 17

“Vierdelszoch” in Lengsdorf

Where: Hardtberg-Lengsdorf

When: Friday, February 17, 2:30 p.m.

Starting point: On the Kirchbüchel

Route: Uhlgasse, village square, Lengsdorf main street, An der Ohligsmühle, Zur Marterkapelle, An der Ohligsmühle, Im Mühlenbach, clubhouse

Destination: Lingsgasse

Saturday, February 18

Parade in Schwarzrheindorf and Vilich-Rheindorf

Where: Beuel-Schwarzrheindorf/-Vilich-Rheindorf

When: Saturday, February 18, 10:30 a.m.

Starting point: Werdstrasse

Route: Werdstrasse, Clemensstrasse, Grabenstrasse, Stiftsstrasse, Bergheimer Strasse, Im Gensem

Destination: Gensemer Strasse

“Vierdelszoch” in Dransdorf

Where: Bonn-Dransdorf

When: Saturday, February 18, 2 p.m.

Starting point: On the hill/Siemensstrasse

Route: Siemensstrasse, Grootestrasse, Justus-von-Liebig-Strasse, Am Kettelerplatz, Römerweg, Justus-von-Liebig-Strasse, Bunsenstrasse, Bendenweg

Finish: At the Kettelerplatz/Grootestrasse

“Veedelszoch” in Holzlar

Where: Beuel-Holzlar

When: Saturday, February 18, 2 p.m.

Starting point: Kautexstrasse

Route: Kautexstrasse, Alte Bonner Strasse, Holzlarer Strasse, Paul-Langen-Strasse, Hauptstrasse, Christ-König-Strasse, Siebengebirgsstrasse

Finish: Siebengebirgsstrasse (intersection at the Holzlar fire station)

“Vierdelszoch” in Oberkassel

Where: Beuel-Oberkassel

When: Saturday, February 18, 3 p.m.

Starting point: Corner of Alsstrasse/Königswinterer Strasse

Route: Königswinterer Straße, Jakobstrasse, Adrianstrasse, Langemarckstrasse, Dollendorfer Allee, Röckesbergstrasse

Finish: Königswinterer Strasse/corner of Jacobstrasse

Sunday, February 19

“Vierdelszoch” in Endenich

Where: Bonn-Endenich

When: Sunday, February 19, 10:30 a.m.

Starting point: Endenicher Strasse

Route: Endenicher Straße, Frongasse, Magdalenenstrasse, Sebastianstrasse, Flodelingsweg, Röckumstrasse, Am Burggraben

Finish: Endenicher Strasse

Vierdelszoch in Poppelsdorf

Where: Bonn-Poppelsdorf

When: Sunday, February 19, 12 p.m.

Starting point: Carl-Troll-Strasse

Route: Carl-Troll-Strasse, Kekuléstrasse, Clemens-August-Strasse, Meckenheimer Allee, Clemens-August-Strasse, Sternenburgstrasse

Destination: Clemens-August-School

Afterwards: Noh-em-Zoch party in the schoolyard until 6 p.m.

LiKüRa parade

Where: Beuel-Limperich, Küdinghoven and Ramersdorf

When: Sunday, February 19, 1 p.m.

Starting point: Corner of Königswinterer Straße/Maarstrasse

Route: Maarstrasse/corner of Königswinterer Strasse, Mehlemstrasse, Lindenstrasse, Gallusstrasse, Wehrhausweg

Finish: Corner of Wehrhausweg/Pützchensweg

Carnival procession in Bad Godesberg

Where: Bonn-Bad Godesberg

When: Sunday, February 19, 1:11 p.m.

Carnival procession in Röttgen

Where: Bonn-Röttgen

When: Sunday, February 19, 2 p.m.

Starting point: Hedwig-Dransfeld-Strasse

Route: Hedwig-Dransfeld-Strasse, Marie-Elisabeth-Lüders-Strasse, Frieda-Nadig-Strasse, Kurfürstenplatz, Dorfstraße, Am Schloßplatz, Reichsstrasse, In der Wehrhecke, An den Eichen, An den Buchen, In der Wehrhecke, Reichsstrasse, Herzogsfreudenweg, Hubertusallee, Venantiusstrasse, Blumenstrasse, Heidegartenstrasse

Destination: Herzogsfreudenweg (at the fairground)

Monday, February 20

Shrove Monday procession in Lannesdorf

Where: Bad Godesberg-Lannesdorf

When: Monday, February 20, 11 a.m. to 2 p.m.

Starting point: Lyngsbergstraße

Route: Lyngsbergstraße, Hermann-Löns-Straße, Lindstraße, Kirchberg, Deutschherrenstraße, Paracelsusstraße, Mallwitzstraße, Drachenburgstraße, Im Wiesfeld, Floßweg, Ellesdorfer Straße

Destination: Drachenburgstraße/corner of Deutschherrenstraße

Bonn Shrove Monday procession

Where: Bonn

When: Monday, February 20, 12 p.m.

Starting point: Thomas-Mann-Strasse

Route: Thomas-Mann-Strasse, Münsterstrasse, In der Sürst, Münsterplatz, Remigiusstrasse, Marktbrücke, Markt, Sternstrasse, Friedensplatz, Friedrichstrasse, Bonngasse, Kölnstrasse, Heerstrasse, Wolfstrasse, Breite Strasse, Maxstrasse, Vorgebirgsstrasse, Adolfstrasse

Destination: Dorotheenstraße (Kaiser-Karl-Ring)