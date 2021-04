Corona-Notbremse ist in Kraft : Warteschlangen vor Bonner Supermärkten blieben überschaubar

Foto: Sebastian Flick

Bonn Die verschärften Zugangsbeschränkungen für Supermärkte und andere Geschäfte mit Gütern des täglichen Bedarfs haben am Samstag in Bonn zu keinen größeren Wartezeiten für Kunden geführt. Am ersten Tag der neuen Regelung bildeten sich nur vor wenigen Geschäften zeitweise Warteschlangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Flick

Entspannt verlief der Samstagvormittag für Manuela Leuschner: Die Mitarbeiterin des Edeka am Lievelingsweg achtete vor dem Eingang des Supermarktes darauf, dass die maximal erlaubte Besucherzahl nicht überschritten wird. Seit Samstag gibt es auch in Bonn verschärfte Zugangsbeschränkungen für Supermärkte und andere Geschäfte mit Gütern des täglichen Bedarfs, wie sie die Bundes-Notbremse im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorsieht.

Wie viele Personen sich im Geschäft aufhielten, konnte Leuschner dank einer App auf ihrem Handy sehen. Das Zählsystem verriet ihr meistens, dass im Laden noch genug Platz ist und sie die Kunden nicht draußen warten lassen muss. Ganz selten kam es an diesem Vormittag mal vor, dass einigen wenigen Edeka-Kunden am Lievelingsweg nicht direkt Einlass gewährt werden konnte.

Etwas anders sah es beim Edeka in der Bornheimer Straße aus: Um 12 Uhr mussten sich hier etwa 20 Personen gedulden, da auf der Anzeigentafel zu erkennen war, dass die maximale Besucherzahl erreicht war. Die Warteschlange schreckte aber kaum jemanden ab, nur in Ausnahmefällen nörgelte mal jemand und verließ den Markt ohne einzukaufen. Die Geduld aller anderen Kunden wurde schnell belohnt: Beim Einreihen in eine Warteschlange von etwa 20 Personen war man in weniger als drei Minuten im Geschäft.

Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Bonn weit über der kritischen Marke von 100 liegt, dürfen sich laut der vom Bund beschlossenen Corona-Notbremse nur noch halb so viele Kunden wie bisher in Supermärkten aufhalten. Das Infektionsschutzgesetz besagt, dass sich die Kundenzahl in Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern auf eine Person je 20 Quadratmeter und bei einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern auf eine Person je 40 Quadratmeter beschränken muss. „Für unser Geschäft in der Bornheimer Straße bedeutet dies, dass sich maximal 80 Personen gleichzeitig im Laden aufhalten dürfen“, erklärt Geschäftsinhaber Christopher Mohr.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Ab Samstag gelten strengere Regeln : Was sich mit der Notbremse in Bonn und Region ändert

Die neue, Freitagabend für Bonn beschlossene und ab diesem Samstag geltende Regelung kam für ihn sehr kurzfristig: „Aber wir sind flexibel und können uns schnell anpassen“, sagt Mohr. Es sei nur ein kleiner logistischer Aufwand gewesen, ein Absperrband aufzuziehen und Schilder an der Eingangstür anzubringen, die auf die neuen Regelungen der Corona-Notbremse hinweisen.

Im Eingangsbereich zeigt ein digitaler Kundenzähler an, wie viele Personen sich gerade im Laden aufhalten und ob weitere Kunden das Geschäft betreten können. Ein Security-Mitarbeiter ist zudem vor Ort, um den Einlass zu regulieren. Wer sich am Samstag in die Warteschlange von etwa 20 Personen einreihte, war spätestens nach zwei bis drei Minuten im Laden drin.

Auf Kundenzählung durch Sensoren setzte am Samstag auch die Aldi-Filiale in den Vilicher Arkaden. Am Morgen blieb die Lage hier aber völlig entspannt, ebenso wie im angrenzenden Drogeriemarkt, der seine Kunden an der Zahl der ausgehändigten Einkaufskörbe zählte.