Führung in der Meyer Werft und Stadtrundfahrt durch Papenburg: : DIE Wiege der Traumschiffe

Das niedersächsische Papenburg gilt als die Wiege des modernen Schiffbaus. In den riesigen Hallen der Meyer Werft entstehen luxuriöse Kreuzfahrtschiffe „Made in Germany“. Freuen Sie sich auf einen Blick hinter die Kulissen einer der letzten großen deutschen Traditionswerften.

Fast 300 Meter lang und mehr als ein Dutzend Stockwerke hoch sind diese faszinierenden Ozeanriesen, die in der Seehafenstadt in zwei beeindruckenden Hallen von rund 3.500 Mitarbeitern gebaut werden. Schauen Sie den Arbeitern in der Schiffsbauhalle live über die Schultern, nachdem Sie das multimedial gestaltete Besucherzentrum der Werft in Augenschein genommen haben. Auf einer Fläche von 3.500m² wird hier moderner Schiffbau aufregend inszeniert.