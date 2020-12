Kunstmuseum Pablo Picasso und Sakralkunst im St.-Paulus-Dom: : Ein Tag in: Jubiläumsausstellung „PICASSO/MIRO“ in Münster

Ein Tag in: Jubiläumsausstellung „PICASSO/MIRO“ in Münster

Anlässlich seines 20jährigen Bestehens widmet sich das Kunstmuseum Pablo Picasso Münster der außergewöhnlichen kreativen Beziehung zwischen den beiden spanischen Jahrhundertkünstlern Pablo Picasso und Joan Miró. Im Februar 1920 trafen sie erstmalig in Paris zusammen, als der zwölf Jahre jüngere Miró dem bereits arrivierten Landsmann einen Besuch abstattete. Beide verband fortan eine lebenslange Freundschaft.

Nach der Ankunft in Münster erwartet Sie eine spannende Führung in kleinen Gruppen durch die imposante Jubiläumsausstellung, die über 100 Exponate der beiden Künstler im Dialog präsentiert. Durch exemplarisch ausgewählte Werke geht die Präsentation dem Einfluss nach, den der Surrealismus auf ihr Schaffen hatte. Ferner wird beleuchtet, wie beide Spanier schöpferisch mit der Kunstgeschichte in Gestalt von Variationen nach alten Meistern umgingen.