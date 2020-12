Auf den Spuren von Islam, Judentum und Hinduismus: : Ein Tag in: Weltreise der Religionen

Das Ruhrgebiet ist ein pulsierender Schmelztiegel der Kulturen und Religionen. Gläubige aus aller Welt sind zwischen Rhein und Ruhr heimisch, wodurch man in kaum einer anderen Region eine so große religiöse und kulturelle Vielfalt vorfindet. Begeben Sie sich auf die Spuren der großen Weltreligionen und besuchen Sie bei Führungen die Duisburger Moschee, die Alte Synagoge Essen und den Hindutempel in Hamm, die als steinerne Symbole des Glaubens spannende Einblicke in die Religionen versprechen.

Ihr Tag beginnt in einer der größten Moscheen Deutschlands, der prachtvoll ausgeschmückten Moschee in Duisburg Marxloh. Lassen Sie sich bei einer Führung von dem reichhaltig verzierten Innenbereich begeistern, der über 800 Gläubigen Platz bietet. Nach dem Mittagessen besuchen Sie mit der Alten Synagoge Essen eines der größten und bedeutendsten jüdischen Bauwerke Deutschlands, wo Sie bei einer Führung einmalige Einblicke in die jüdische Kultur in NRW erfahren.

Krönender Abschluss des Tages ist die Teilnahme an einer Pooja – einem hinduistischen Gottesdienst – im traditionell erbauten Sri Kamadchi Ampal Tempel in Hamm. Im Anschluss an den Gottesdienst erfahren Sie Spannendes zum größten tamilischen Tempel Europas und zum hinduistischen Glauben.

Datum: Mittwoch, den 20. Januar 2021,

Abfahrtszeit: 8:15 Uhr

Dauer: ca. 14 Stunden

Preis: 84,90 € für Abonnenten | Normalpreis 94,90 €

Abfahrtsort: Quantiusstraße, Bonn

Im Preis enthalten: Führung Merkez-Moschee Duisburg, Mittagessen, Führung Alte Synagoge Essen, Führung Sri Kamadchi Ampal Tempel, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung.

