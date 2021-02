„Sanssouci am Niederrhein“ und der Dom St. Viktor zu Xanten: : Sakraler Glanz am Niederrhein

Hinweis zur Corona-Krise: Bei uns buchen Sie ohne Risiko. Wir haben ein umfassendes Sicherheitsund Hygienekonzept erarbeitet, welches die aktuellen Besonderheiten berücksichtigt. Müssen Veranstaltungen dennoch abgesagt oder verschoben werden, erhalten Sie umgehend den Reisepreis erstattet. Unabhängig davon gelten unsere kulanten Regelungen zur kostenfreien Stornierung bis 15 Tage vor Reisebeginn.

Entlang des malerischen Niederrheins gibt es zahlreiche prachtvolle und kunsthistorisch interessante Kirchen und Klöster zu bestaunen. Ausgestattet mit bedeutender sakraler Kunst, zeugen Sie von der glanzvollen Vergangenheit der Kirche am Niederrhein. Besuchen Sie an diesem Ausflugstag zwei herausragende sakrale Orte der Region: den Dom St. Viktor in Xanten und das ehemalige Zisterzienserkloster Kamp in Kamp-Lintfort.