Neanderthal Museum und Astro-Show im Planetarium Bochum: : Vom Urknall zum Menschen

Dieser Ausflugstag steht im Zeichen einer der spannendsten Fragen überhaupt: Wie entwickelte sich der Planet Erde und woher kommen wir Menschen? Gehen Sie diesen Fragen bei kurzweiligen Führungen durch das Neanderthal Museum Mettmann und einer spektakulären Astronomie-Show im Planetarium Bochum auf den Grund.

Zunächst reisen Sie nach Mettmann. Unweit des Ortes, an dem vor mehr als 160 Jahren der Neandertaler gefunden wurde, steht heute eines der modernsten Museen Europas. Es erzählt die Geschichte der Menschheit von den Anfängen in den afrikanischen Savannen bis in die Gegenwart. Bei einer Führung erhalten Sie Einblick in 4 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte und erfahren Spannendes zur Fundgeschichte und Lebensweise des Neandertalers.