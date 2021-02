Führungen durch das jüdische Worms im Festjahr 2021: : Worms Klein - Jerusalem am Rhein

Worms birgt einzigartige Zeugnisse aus einer bewegten Geschichte des Zusammenlebens von Christen und Juden und verfügt als "Klein-Jerusalem" in der jüdischen Welt bis heute über eine erhebliche Ausstrahlung und große Bekanntheit.

Nachmittags erkunden Sie das jüdische Viertel im Rahmen einer Führung. In kaum einer europäischen Stadt können Sie so viele bedeutende bauliche Zeugnissen jüdischer Geschichte und Tradition aus zehn Jahrhunderten bestaunen wie in "Warmaisa". Neben einem Besuch des Jüdischen Museums und der Synagoge erfahren Sie Interessantes zum Ritualbad (Mikwe) und der Trauerhalle. Nach der Führung bleibt Zeit, die Nibelungenstadt individuell in Augenschein zu nehmen.