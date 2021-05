Bonn Der General-Anzeiger sagt erneut seinen Wandertag aufgrund der Pandemie ab. Auch wenn Lockerungen in Sicht sind, ist nicht klar, welche Auflagen für so eine Veranstaltung gelten.

Wegen der Pandemie muss der General-Anzeiger auch in diesem Jahr leider seinen Wandertag absagen. Dies geschieht aus Sicherheitsgründen, auch wenn derzeit Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Denn es ist derzeit noch nicht klar, was das für Veranstaltungen genau bedeutet, und welche Auflagen und Pflichten zu erwarten sind. Um aber allen Lesern einen schönen Tag zu bereiten, müsste der GA-Wandertag schon jetzt geplant werden.