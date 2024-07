Kostenlose Musik GA-Sommergarten konzentriert sich auf Soul und Blues

Klein aber fein: Der Bonner General-Anzeiger setzt die Tradition des Sommergartens auf dem Dach der Bundeskunsthalle auch in 2024 fort. Exzellente Musik bei freiem Eintritt gepaart mit einer ganz besonderen Location sind während der Sommermonate aus Bonn kaum noch wegzudenken, und so werden auch in diesem Jahr drei lokale beziehungsweise regionale Bands an drei Sonntagen für Stimmung sorgen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Soul und Blues und allem, was so damit zu tun hat. Und das kann sich hören lassen.